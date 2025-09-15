Enfermeras paralizan labores en hospital Cabral y Báez de Santiago en demanda de mejores condiciones

Enfermeras del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago protestan con carteles en mano durante una jornada de paro laboral de ocho horas, en reclamo de mejores condiciones laborales y cumplimiento de promesas del Gobierno. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Las enfermeras del Hospital José María Cabral y Báez volvieron este lunes a suspender sus labores durante ocho horas, en protesta por lo que califican como incumplimientos de las promesas hechas por el Gobierno.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinstrae) exige la reclasificación del personal, el pago de incentivos por tiempo en servicio, el nombramiento de auxiliares y técnicos, así como la reposición de las enfermeras canceladas, incluidas varias que estuvieron en la primera línea durante la pandemia de COVID-19.

El gremio denuncia que profesionales con más de 10, 15 y hasta 20 años de servicio aún aparecen registradas como auxiliares y no han sido reclasificadas.

"Exigimos además que se cumpla con el pago de los incentivos, que están en el presupuesto del Ministerio de Salud, y que se respete la dignidad de este personal", expresó Ramón Rodríguez, en representación de Sinstrae.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/whatsapp-image-2025-09-15-at-104222-am-bf7dee64.jpeg Enfermeras durante la paralización de labores en el hospital Cabral y Báez de Santiago en demanda de mejores condiciones. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Déficit de personal

Francisco Peña, también dirigente sindical, denunció que el hospital Cabral y Báez enfrenta un déficit significativo de personal. Explicó que la situación se agravó con la cancelación de enfermeras que trabajaron durante la pandemia.

Peña recordó que el presidente Luis Abinader prometió que las enfermeras recibirían el mismo trato que los médicos. "Sin embargo, vemos cómo se reprime la lucha del sector. En Santo Domingo, cuando hicimos una protesta pacífica, fuimos agredidas por la Policía", dijo.

Las enfermeras advirtieron que, si las autoridades no atienden sus reclamos, las paralizaciones se extenderán por más tiempo.

