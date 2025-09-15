Intrant inaugurará unidad de víctimas de accidentes de tránsito con el nombre del Dr. Cruz Jiminián

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, a quien está dedicada la nueva unidad médica del Intrant por su labor en el sector de la salud. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que este martes 16 dejará inaugurada la Unidad de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito y Unidad Médica Dr. Cruz Jiminián, llamada así en honor doctor Félix Antonio Cruz Jiminián.

De acuerdo con una nota de prensa emitida por la institución, el acto se realizará a las 10:00 de la mañana en su sede administrativa, ubicada en la calle Pepillo Salcedo, frente al Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional.

Asimismo, explicaron que el objetivo principal de esta unidad es ofrecer atención médica y acompañamiento a las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito, fortaleciendo así los servicios de respuesta a este tipo de emergencias.

La unidad médica llevará el nombre del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, en reconocimiento a su trayectoria y amplia labor social en el ámbito de la salud, destacándose durante décadas como un pilar de servicio desinteresado hacia los sectores más vulnerables del país.

Reconocimientos al Dr. Cruz Jiminián

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, a quien estará dedicada la nueva unidad médica del Intrant, ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su trayectoria profesional y labor humanitaria.

En el año 2020, recibió el Premio Nacional de Medicina, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en reconocimiento a sus aportes al sistema de salud dominicano.

Asimismo, la Cámara Domínico-Americana de Comercio de Florida le otorgó un reconocimiento por su "notable carrera como médico y trayectoria altruista", resaltando su entrega al servicio social.

El doctor Cruz Jiminián es presidente de la Fundación Cruz Jiminián y de la clínica del mismo nombre, desde donde ha dedicado décadas a asistir a los sectores más necesitados del país, especialmente en temas de salud, educación y asistencia comunitaria.