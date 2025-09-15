Director de Salud Cibao Norte investigará médicos mencionados en denuncias de corrupción en Senasa

El director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, Bernardo Hilario, advirtió que los médicos que han sido mencionados en recientes denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) serán investigados.

"Nosotros, como región Cibao Norte, vamos a investigar, vamos a hacer el levantamiento y se va a tomar la decisión que haya que tomar, no importa quién sea", expresó Hilario.

El funcionario explicó que, tras conocerse la denuncia mediante el programa de Nuria, solicitó una comunicación formal con los detalles del caso para dar curso a las indagaciones correspondientes.

Señaló que hasta el momento solo se ha mencionado un nombre en su dirección, el doctor Julio César de León, aunque aseguró que, de surgir otras personas vinculadas también serán investigadas.

De León, quien es vinculado al escándalo de Senasa, se ha desempeñado en los últimos cuatro años como subdirector del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en la provincia Santiago.

"Ya nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, investigando lo que está pasando", indicó.

Compromiso

Hilario dijo estar comprometido a trabajar con transparencia "sin importar a quien se mencione".

El director del Servicio Regional de Salud aseguró que las investigaciones forman parte del compromiso asumido por el Gobierno de promover la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos.

