Hospital Moscoso Puello inaugura área de diagnósticos oftalmológicos de alta tecnología

El Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello informó este martes la puesta en funcionamiento de un área de estudios diagnósticos oftalmológicos, que permitirá ofrecer a los pacientes un servicio más completo y accesible en el cuidado de su salud visual.

Un comunicado de ese hospital indica que en la nueva unidad, equipada con tecnología de última generación, se realizarán pruebas especializadas como análisis computarizado del campo visual, tomografía de coherencia óptica, biometría y cálculo de lentes intraoculares para cirugía de catarata.

También se efectuarán estudios como ultrasonografía ocular y tratamientos con láser YAG, entre otros procedimientos de gran importancia para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de diversas enfermedades oculares.

El director general del hospital, doctor Alex Rodríguez, expresó su agradecimiento al Servicio Nacional de Salud (SNS) por la dotación de estos equipos de alta tecnología, así como a las autoridades del centro y al personal del Departamento de Oftalmología por el empeño puesto para hacer realidad este logro.

“Hoy damos un paso trascendental en beneficio de nuestros pacientes. Con esta área diagnóstica ampliamos la capacidad resolutiva del hospital y acercamos servicios que antes resultaban difíciles de obtener para muchos ciudadanos”, manifestó el doctor Rodríguez.

Participantes

La actividad contó con la presencia de las principales autoridades del hospital: el doctor Alex Rodríguez, director general; la doctora Scarlet Camacho, subdirectora médica; y el doctor Wilfredo Rivera, encargado del Departamento de Oftalmología, así como de los especialistas oftalmólogos: la doctora Celeda Rivas, la doctora Jeury Anceles de Deschamps, la doctora Lucía Torres, el doctor José Miguel Encarnación y la doctora Chahede.