Senasa destina RD$50 millones para auditar la entidad del 2018 al 2024

Mercedes Rodríguez dirigió el Senasa entre 2018-2020 y Santiago Hazim entre 2020-2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Compras y Contrataciones del Seguro Nacional de Salud (Senasa) votó de forma unánime destinar 50 millones de pesos para la contratación de una firma privada que realice una auditoría a esa entidad, desde el 2018 hasta el 2024, con el propósito de arrojar luz sobre la debacle financiera que supera los 3,372 millones de pesos.

El período a revisar comprende la gestión de Mercedes Rodríguez Silver, titular de la entidad entre 2018-2020, y la de Santiago Hazim, quien la dirigió entre 2020-2025. El médico ortopeda fue destituido el mes pasado y, en su lugar, fue designado Edward Guzmán Padilla.

Los interesados en la subasta deberán presentar sus ofertas a más tardar el martes 28 de octubre, a las 2:30 de la tarde, en el Departamento de Compras del Senasa o mediante el sistema electrónico de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

La apertura de las ofertas será una hora más tarde del mismo día, en el edificio administrativo de la entidad.

Áreas bajo la lupa

Según las especificaciones, la firma debe contar con al menos 10 años de experiencia y, entre otros requisitos, disponer de un equipo de profesionales integrado por informáticos, abogados, ingenieros industriales, financieros, contadores y especialistas en administración pública.

Estos tendrán la encomienda de revisar unas 28 áreas del Senasa: tesorería, cobros, trámite de cuentas, contabilidad, ejecución presupuestaria, patrimonio, auditoría y autorizaciones médicas, donde se evaluarán los servicios, preautorizaciones y autorizaciones.

Asimismo, analizarán los programas especiales, la planificación y el presupuesto institucional, con el fin de estudiar las compras y contrataciones, la seguridad de la información, la base de datos, los servicios de tecnología, los servicios presenciales y no presenciales, las operaciones, la gestión comercial, la técnica y el Departamento de Régimen Subsidiado.

El objetivo es evaluar la ejecución presupuestaria de los seis años señalados para establecer el grado de eficiencia en la administración de los recursos, así como analizar los informes financieros y emitir un dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones legales.

La adjudicación

El cronograma fija la adjudicación para el miércoles 7 de enero del 2026, a las 12:00 del mediodía. Asimismo, el período de ejecución será de 25 semanas.

La firma ganadora de la auditoría recibirá —dentro de 30 días de haberse firmado el contrato— un primer pago correspondiente al anticipo del 20 % de los 50 millones de pesos; un segundo pago del 40 %, que se ejecutará cuando la Contraloría General de la República y el Senasa verifiquen los productos requeridos; y el último 40 % será entregado con la presentación del informe final de la investigación.

SOS con el Senasa

Mientras se agotan los pasos para implementar la auditoría, el actual director del Senasa y Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) entregaron el pasado sábado a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso un informe con las anomalías que pudo ocasionar el déficit, el cual se atribuyó, en un principio a incremento del número de afiliados.

Para corregir las pérdidas, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) destinó 12,500 millones de pesos provenientes de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

Trabajos periodísticos adelantaron que la corrupción se ejecutó mediante falsos procedimientos médicos facturados, reportados a través de un centro de llamadas clandestino operado por exempleados.

El domingo, el presidente Abinader emitió un pequeño, pero cortante mensaje: “Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”.