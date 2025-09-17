HOMS realiza con éxito cirugía de implante coclear en niña de cuatro años

Esta operación es un logro quirúrgico que no solo marca un paso importante en la historia del HOMS, sino también en el acceso a la medicina pediátrica y de la salud auditiva en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), realizó exitosamente una cirugía de implante coclear en una niña de 4 años y 11 meses, cuyo procedimiento estuvo liderado por la doctora Raquel Guzmán Liriano, Otorrinolaringóloga, especialista en Otorrinolaringología Pediátrica y maestría en otorrinolaringología de este hospital.

"El implante coclear es un dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente que restaura la audición en personas con sordera severa, especialmente aquellas que no se benefician de los audífonos convencionales.

Este innovador dispositivo convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que estimulan directamente el nervio auditivo, permitiendo al cerebro interpretar los sonidos. Su impacto es profundo, especialmente en la niñez, pues facilita el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la integración social", explicó la doctora Guzmán Liriano.

El HOMS con su misión de formar nuevos departamentos, que abarquen todas las especialidades médicas, presenta esta cirugía, y se compromete a desarrollarlo al máximo.

Igualmente, el HOMS, señaló, que esta cirugía representa un antes y un después en la atención auditiva de sus pacientes, porque abre una nueva etapa en el tratamiento de la sordera profunda infantil porque este procedimiento no solo devuelve la audición, sino que transforma la vida del paciente y de toda su familia.

Del mismo modo, la cirugía fue realizada con el apoyo de la Fundación Solidaria del Divino Niño Jesús, la Fundación y Voluntariado del HOMS, el Voluntariado Jesús con los Niños y la Parroquia San Andrés del sector La Otra Banda.

Este logro quirúrgico no solo marca un paso importante en la historia del HOMS, sino también en el acceso a la medicina pediátrica y de la salud auditiva en la República Dominicana.

Desde 2009, la Dra. Guzmán lidera el programa de "screening" auditivo neonatal en el HOMS, convirtiéndolo en el primer centro de salud del país en implementar esta evaluación sistemática para recién nacidos. También, colabora activamente en la Fundación HOMS para solidaridad humana.