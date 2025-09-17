Andeclip dice que Senasa se comprometió a pagar a clínicas los montos atrasados

El nuevo director del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, se reunió con el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), a quien aseguró que ya tienen un cronograma de pago de las deudas atrasadas a las clínicas.

De acuerdo a una nota de prensa de la Andeclip, el doctor Edward Guzmán les dijo al pleno que las clínicas "pueden estar tranquilas porque habrá una regularización de estos (pagos)".

En dicha reunión, la comitiva de Andeclip, encabezada por su presidente, el doctor Rafael Mena, en un ambiente de cordialidad y sinceridad, habló en especial sobre los retrasos en los pagos que en los últimos meses ha incurrido esa ARS.

"El doctor Edward Guzmán manifestó, en el encuentro, que es un hecho y un compromiso de parte de Senasa que todas las prestadoras recibirán su pago mensual como aspira todo prestador de servicios de salud", acota la nota de prensa.

El doctor Mena agradeció al titular del Senasa la cortesía de haber recibido al Consejo de Andeclip y de dar "respuestas esperanzadoras para el sector prestador de servicios de salud y de que los afiliados sigan recibiendo el servicio con la calidad y humanismo que siempre estamos acostumbrados a brindar".

De igual manera, expresó su apoyo a cuantas medidas sean necesarias para garantizar el fortalecimiento institucional y correcto manejo financiero de la misma.

Andeclip le manifestó su apoyo al doctor Guzmán en lo que concierne a seguir brindando servicios de calidad a sus afiliados y le deseó éxitos en su nueva gestión.

"Las irregularidades" En estos días la ARS estatal (Senasa) enfrenta un escándalo de presunta corrupción que llevó al presidente de la República, Luis Abinader, a remitir a la Procuraduría General de la República un informe con las alegadas "irregularidades" que se han cometido por miles de millones de pesos. El órgano persecutor está investigando.