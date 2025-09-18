CNSS crea comisión especial para elegir nuevo gerente general tras salida de Edward Guzmán

Desde el pasado 17 de agosto el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se mantiene acéfalo, luego que el presidente Luis Abinader emitiera el decreto 461-25 que designó a Edward Guzmán, quien fungía como gerente general de la entidad, como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Ante la vacante, el CNSS aprobó ayer miércoles, en su sesión extraordinaria No. 621, la creación de una Comisión Especial apoderada para someter la terna de los candidatos idóneos para seleccionar al gerente general del CNSS, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, literal e) y 26 de la Ley No. 87-01; así como, el artículo 71 del Reglamento Interno del CNSS.

La comisión estará integrada por:

Juan Antonio Estévez, representante del sector gubernamental, y quien la presidirá;

Luis Miura, representante del sector empleador;

Julián Martínez, representante del sector laboral;

La doctora Luisa Beatriz Sánchez, representante del Colegio Médico Dominicano;

y Bernardo Montero, representante del sector de los discapacitados, indigentes y desempleados.

Según lo establecido en la resolución 621-01, la comisión deberá rendir su informe al pleno del CNSS tomando en cuenta el "principio de celeridad".

Se espera que a partir de este viernes 19 de septiembre se den a conocer los aspirantes al cargo de gerente general del CNSS.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/resolucion-f21e444d.jpg Resolución No. 621-01del CNSS. (FUENTE EXTERNA)