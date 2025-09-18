Pacientes con cáncer reciben quimioterapia en emergencia a falta de espacio en Oncológico del Cibao

Fachada del Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde denuncian que los pacientes reciben los tratamientos de quimioterapia sin las condiciones adecuadas. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Pacientes con cáncer atendidos en el Instituto Oncológico Regional del Cibao estarían recibiendo tratamientos de quimioterapia sin las adecuadas condiciones en la sala de emergencia.

La denuncia es realizada por la doctora Nalia Cruz, directora médica del centro, quien explica que esa situación se debe a la reducción de las habitaciones comunes para habilitar espacios privados.

"Los pacientes subsidiados por SeNaSa necesitan un espacio adecuado para poder ingresar y recibir la quimioterapia, pero esas áreas han sido reducidas para aumentar las privadas. Como consecuencia, muchos se ven obligados a permanecer en emergencia, lo que resulta indigno para personas con un diagnóstico tan delicado", afirmó.

La especialista advirtió que la situación también afecta a los pacientes quirúrgicos, quienes en numerosos casos deben ser referidos al Hospital José María Cabral y Báez.

Cruz atribuye el problema a la actual directiva del patronato, a quienes acusa de haber asumido decisiones unilaterales que han transformado la dinámica del centro.

Aunque dijo mantenerse firme en la atención a sus pacientes, la doctora reconoció que teme represalias por hacer públicas estas denuncias.

Recordó que recientemente fueron cancelados varios médicos del Instituto Oncológico Regional del Cibao tras denunciar irregularidades en la administración, entre ellos el oncólogo Juan Vila y Manuel Guzmán, coordinador de la residencia de cirugía oncológica.

Respaldo del CMD

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Santiago, Rafael Mirabal, respaldó las denuncias.

El gremialista afirmó que el Instituto Oncológico Regional del Cibao ha pasado de ser una entidad creada con fines sociales a operar "como un centro privado enfocado en ganancias económicas".

Mirabal advirtió que la situación ha generado descontento en gran parte del personal médico, "pues el criterio asistencial ha sido desplazado por decisiones administrativas orientadas a los beneficios financieros".

El Oncológico Regional del Cibao es el principal centro de referencia para pacientes con cáncer en toda la región Norte del país.

Reporteros de Diario Libre han intentado por múltiples vías establecer comunicación con miembros de la directiva del patronato, pero no ha sido posible.