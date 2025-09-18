Salud Pública reporta 30 muertes infantiles y la cifra se eleva a 1,236 en lo que va de 2025

Las 30 muertes infantiles registradas en la semana 36 suman a una mortalidad infantil acumulada de 1,236 fallecimientos en lo que va de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Epidemiología, a través del boletín correspondiente a la semana epidemiológica 36, informaron este jueves que en el período comprendido entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2025 se notificaron 30 muertes infantiles y un deceso materno en el país.

El documento precisa que la muerte materna notificada eleva a 113 el total de defunciones maternas acumuladas en lo que va de 2025.

No obstante, el Ministerio de Salud Pública destacó una leve reducción en comparación con el mismo período del año anterior (enero-septiembre de 2024), cuando se registraron 122 muertes, lo que representa una disminución de 9 casos.

En lo que va de 2025, se han contabilizado:

60 muertes maternas de mujeres dominicanas

53 de mujeres haitianas

Muerte infantil

Las 30 muertes infantiles registradas en la semana 36 suman a una mortalidad infantil acumulada de 1,236 fallecimientos en lo que va de 2025.

El boletín señala que, en comparación para la misma semana en 2024, se habían registrado 1,541 muertes infantiles, lo que representa una reducción del 19.8 %.

Dengue y malaria

El boletín indica que durante la semana 36 se confirmaron 6 casos de dengue y 7 de malaria.

Los casos confirmados de dengue corresponden a Santo Domingo (2), Espaillat (2), Distrito Nacional (1) y El Seibo (1), lo que representa una distribución porcentual de 33.3 % para las dos primeras provincias y 16.6 % para las dos últimas.

Sobre la malaria, se notificaron 715 casos sospechosos, de los cuales 7 fueron confirmados por laboratorio. Estos casos corresponden a dos focos activos: Azua (2) y San Juan (5).

En lo que va de 2025, se han confirmado 797 casos, de los cuales el 55.5 % (442) se concentran en Azua, el 38.6 % (308) en San Juan, y el 3.4 % (27) en Elías Piña.

En el mismo boletín se reportan 10 casos sospechosos de leptospirosis, sin confirmación de laboratorio.