Estos son los tres postulantes para presidir el CNSS

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) tiene previsto escoger este viernes a su nuevo presidente, a partir de la terna enviada por el Poder Ejecutivo, luego de la salida de Eduard Guzmán, quien fue trasladado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en agosto pasado, mediante el decreto 461-25.

La abogada Aura Celeste Fernández , exmiembro de la Junta Central Electoral y del Consejo de Bioética, además de activista social vinculada a temas de reforma institucional y transparencia.

Félix Joel Almonte, subdirector de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, con perfil técnico en gestión pública,

Pedro Rodríguez, empresario y exvicepresidente de la Copardom, con trayectoria como representante del sector patronal en debates laborales.

El procedimiento establecido, señala que el CNSS evaluará a los postulantes a través de una comisión especial, que elevará una recomendación al pleno del organismo y posteriormente, el Poder Ejecutivo seleccionará a uno de los propuestos y formalizará el nombramiento mediante un decreto.

Con la salida de Guzmán, el CNSS aprobó, el pasado miércoles, en su sesión extraordinaria No. 621, la creación de una Comisión Especial encargada de someter la terna de los candidatos idóneos para seleccionar al nuevo presidente,de conformidad con lo establecido en los artículos 22, literal e) y 26 de la Ley No. 87-01; así como, el artículo 71 del Reglamento Interno del CNSS.

Composición de la Comisión Especial

La comisión encargada de evaluar a los candidatos está integrada por:

Juan Antonio Estévez, representante del sector gubernamental, quien presidirá la comisión

Luis Miura, representante del sector empleador

Julián Martínez, representante del sector laboral

La doctora Luisa Beatriz Sánchez, representante del Colegio Médico Dominicano

Bernardo Montero, representante del sector de los discapacitados, indigentes y desempleados

De acuerdo con la resolución 621-01, la comisión deberá rendir su informe al pleno del CNSS tomando en cuenta el "principio de celeridad".