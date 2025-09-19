×
Aura Celeste Fernández, esposa de Guillermo Moreno, es designada como gerente general del CNSS

El presidente Luis Abinader la nombró mediante el Decreto 541-25

    Aura Celeste Fernández, esposa de Guillermo Moreno, es designada como gerente general del CNSS
    La doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez. (FUENTE EXTRERNA)

    El presidente Luis Abinader designó este viernes a la doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez como Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante el Decreto núm. 541-25, emitido en esta fecha.

    Como indica la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que regula el funcionamiento de dicho ente, es el propio CNSS que remite al presidente de la República una terna de personas que cumplan con los requisitos legales para ocupar dicha posición.

    La referida terna fue recibida por el presidente Abinader, mediante comunicación núm. 00001997, del 19 de septiembre de 2025, y se postuló a tales fines, además de la doctora Fernández Rodríguez, a los señores Pedro Rodríguez Velásquez y Félix Joel Almonte Inoa.

    Sobre Aura Celeste

    La doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez es abogada con más de 40 años de experiencia. Es oriunda de San Francisco de Macorís y desde 1980 está casada con Guillermo Moreno.

    Fue miembro de la Junta Central Electoral en dos periodos, coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, miembro de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Constitución de 2010 y es presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.

