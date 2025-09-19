Colegio Médico en Valverde defiende a doctoras detenidas por falsas defunciones

Fachada del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Valverde, doctor Juan Carlos Santos, salió en defensa de las cuatro doctoras que fueron detenidas este viernes por su supuesta vinculación con un entramado de falsas declaraciones de defunción.

El gremialista aseguró que las doctoras fueron "sorprendidas en su buena fe".

Santos explicó que las profesionales de la salud habrían firmado documentos sin conocer el verdadero propósito de los mismos.

De las detenidas, identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, tres son pasantes y una médico asistente.

"Se cometen errores cuando son profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia", indicó el dirigente gremial.

Dice vigilará el caso

El presidente del Colegio Médico en Valverde calificó como una "desconsideración" la forma en que las autoridades han manejado el caso.

Advirtió que el gremio se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos de las profesionales de la salud durante el proceso judicial.

Las cuatro doctoras, junto a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta, fueron apresadas por supuestamente estar vinculadas a Máximo Mendoza, a quien un juez dictó tres meses de prisión preventiva acusado de orquestar el esquema de falsas defunciones con el objetivo de perjudicar a personas vivas, alegadamente por deudas económicas.