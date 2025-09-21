Clemente Terrero califica de exagerado el apresamiento de médicas pasantes por falsas defunciones

El doctor Clemente Terrero Reyes, pasado presidente y actual aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), en rueda de prensa este domingo 21 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El doctor Clemente Terrero Reyes, infectólogo, pasado presidente y actual aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), criticó este domingo el apresamiento de cuatro médicas pasantes y una alcaldesa pedánea de Valverde, señaladas por el Ministerio Público en el caso de registros fraudulentos de defunciones.

El Ministerio Público informó que fueron arrestadas con orden judicial las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como la alcaldesa de Esperanza Yluminada Altagracia Uceta.

Todas están acusadas de falsificación y aporte de datos falsos en las actas de defunción gestionadas por el principal imputado, Máximo Mendoza, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.

Durante un encuentro con médicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recinto Santiago, Terrero calificó la medida como exagerada y lesiva a la moral de las jóvenes galenas.

"Ellas no tienen ninguna responsabilidad directa en cuanto a eso. Un pasante debe estar supervisado por un médico y, por tanto, quedan descargadas de esa responsabilidad. Se ha hecho una parafernalia afectando la moral de esas muchachas, cuando debió manejarse distinto", declaró.

Terrero también aprovechó la ocasión para reiterar que el CMD necesita un papel más activo en defensa de los médicos y en la exigencia de mejores condiciones en los hospitales del país.

El doctor Jeff Vélez Germán, aspirante a presidir la filial del CMD en Santo Domingo, coincidió en que el caso revela deficiencias legales.

"La ley 136-80 permite, incluso, a un alcalde pedáneo llenar un certificado de defunción, pero esa disposición está obsoleta. Proponemos renovarla y establecer un protocolo de capacitación para pasantes, médicos generales y especialistas, a fin de evitar errores y abusos", explicó.

Vélez adelantó que dentro del proyecto que acompaña a Clemente Terrero se trabaja una propuesta legislativa con respaldo de senadores y diputados para reformar la normativa.

Contexto del caso judicial

El Ministerio Público estableció que Mendoza, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, registró fraudulentamente defunciones para perjudicar a personas con las que mantenía conflictos por deudas.

Para hacerlo, solicitaba a médicos pasantes el llenado de los formularios en unidades de atención primaria de Mao y Esperanza, alegando ser familiar directo de las supuestas víctimas.

Hasta ahora se han identificado seis afectados y se espera que a las detenidas se les conozca medidas de coerción esta semana entrante.

Los fiscales Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, y Esther María González Peguero, representante ante la JCE, solicitarán medidas de coerción contra las cinco mujeres detenidas, además de que el proceso sea declarado complejo.

Propuestas de transformación del CMD

En el acto de Santiago, Terrero presentó un plan de gestión enfocado en rescatar incentivos, nombramientos y representación en organismos estatales.

"El Colegio Médico debe estar más integrado a la defensa de los médicos y del pueblo dominicano. Hoy está ausente en muchos de los grandes temas hospitalarios", indicó.

La doctora Cándida Vázquez, candidata a la Secretaría de Asuntos Internacionales, presentó su propuesta de impulsar la educación continua y la rotación internacional de médicos mediante convenios y becas.

La actividad en la UASD reunió a decenas de galenos que expresaron su apoyo a la candidatura de Clemente Terrero, en las elecciones nacionales del CMD previstas para el 12 de noviembre de 2025, donde están convocados a las urnas más de 55 mil médicos.