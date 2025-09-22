Pacientes denuncian alzas en servicios del Oncológico del Cibao

Pacientes del Instituto Oncológico del Cibao denunciaron un incremento en los costos de los servicios y temen que el centro de salud sea privatizado. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Pacientes del Instituto Oncológico del Cibao denunciaron este lunes un incremento progresivo en los costos de los servicios que ofrece el centro de salud, lo que ha generado temores sobre una posible privatización.

Ramona Rodríguez Reyes, paciente de cáncer de mama, aseguró que actualmente los usuarios deben pagar tres mil pesos solo por derecho al uso de una cama, servicio que antes era gratuito.

"Ese hospital fue construido con la ayuda del pueblo y no puede convertirse en un negocio privado", expresó.

Otros usuarios, como Ana Julia Francisco, afirmaron que ante los constantes aumentos han optado por recibir atenciones en otros hospitales.

"Comenzaron con diferencias de 200 pesos, pero siguen subiendo y subiendo", sostuvo.

El dirigente comunitario Pablo Ureña advirtió que detrás de estos incrementos estaría una supuesta apropiación irregular de la administración del centro.

Según explicó, el patronato que históricamente ha sostenido al Oncológico con el respaldo de la sociedad civil y campañas de recaudación estaría siendo desplazado por intereses particulares.

"Lo que antes costaba 500 pesos, ahora cuesta 1,500. Las camas gratuitas fueron convertidas en habitaciones privadas y hasta los sobrantes de quimioterapia que se compartían con otros pacientes ahora se retiran y se venden", denunció Ureña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/whatsapp-image-2025-09-22-at-110211-am-2a6a2ccf.jpeg El dirigente comunitario Pablo Ureña. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/whatsapp-image-2025-09-22-at-110301-am-4403f960.jpeg Ramona Rodríguez Reyes, paciente de cáncer de mama. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Médicos apartados y paciente empeorando

También alertó que médicos con décadas de servicio han sido apartados, mientras que pacientes con enfermedades tratables han visto empeorar su estado al no poder costear los tratamientos.

Ureña hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga ante esta situación.

Desde el patronato del centro se rehusaron a ofrecer declaraciones sobre las denuncias de pacientes y de médicos que alegan haber sido cancelados sin justificación.