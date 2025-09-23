La DIDA lanza programa radial para orientar a afiliados sobre el Sistema de Seguridad Social

De izquierda a derecha: Ulises Jiménez, Elías Báez, e Ivanna de los Santos. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció este martes el lanzamiento de su nuevo programa radial "La DIDA Te Informa".

La propuesta radial tiene el objetivo de orientar, defender e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes en materia de Seguro Familiar de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, en cumplimiento de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Se desarrollarán entrevistas con expertos, cápsulas educativas, noticias de interés y participación en vivo de la audiencia, quienes podrán expresar sus inquietudes y recibir orientación en tiempo real.

El espacio será conducido por los periodistas Ulises Jiménez e Ivanna de los Santos, y se transmitirá cada sábado, de 9:00 a 10:00 de la mañana, a través de CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zonas Este y Sur; 89.7 FM para zona Norte y 89.9 FM para Punta Cana; así como los miércoles y sábados a la misma hora en las emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Personal especializado

Elías Báez, director de la DIDA, indicó que "La DIDA Te Informa" contará con la participación del personal técnico especializado de la institución que ofrecerán respuestas directas y claras a las inquietudes de los oyentes, ofreciendo un servicio gratuito al ciudadano y fortaleciendo la cercanía con la población.

Báez recordó que la DIDA ofrece asistencia gratuita 24 horas al día al 809-472-1900, a través de las redes sociales @Didardo, en el correo info@dida.gob.do, en 16 oficinas a nivel nacional y siete puntos GOB.