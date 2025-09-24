Santiago Hazim defiende honradez de su gestión en Senasa

Miguel Valerio y Santiago Hazim evalúan documentos de su gestión en Senasa.

El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), doctor Santiago Hazim, defendió públicamente su gestión al frente de la institución, asegurando que actuó con honradez y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Hazim recordó que fue precisamente su administración la que presentó ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un esquema de fraude millonario en el sistema de autorizaciones médicas.

Según explicó, en noviembre de 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, se depositó una denuncia formal acompañada de documentos que evidenciaban manipulaciones en el sistema de facturación de procedimientos médicos.

"Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera", afirmó Hazim.

Coincidencia con el presidente

Al referirse a las declaraciones del presidente de la República, quien expresó que puede tener amigos pero nunca cómplices, Hazim dijo coincidir plenamente con esa postura.

"Yo tampoco he tenido cómplices. Por eso mi decisión fue denunciar lo que descubrí, porque era mi deber moral y legal", sostuvo.

Hazim subrayó que su prioridad fue proteger el sistema de salud pública y evitar que los fondos estatales se desviaran de su propósito original: garantizar atención médica a la población.

Defensa legal

El abogado del exdirector, jurista Miguel Valerio, respaldó la postura de su defendido y destacó su trayectoria profesional.

"El doctor Hazim es uno de los cirujanos ortopedistas y traumatólogos más reconocidos del país, con más de 30 años de ejercicio. Como médico y servidor público, ha ejercido con apego a la ética", indicó.

Valerio reiteró que Hazim está en disposición de acudir a cualquier instancia que lo requiera y que fue él quien impulsó la denuncia que permitió iniciar las investigaciones.

Hazim concluyó señalando que su mayor tranquilidad radica en haber conducido Senasa con principios éticos y transparencia.

"Estoy seguro de que la verdad prevalecerá, porque mi gestión se sustentó en la convicción de servir al país con responsabilidad", expresó.