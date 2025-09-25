Idoppril reinaugura oficina en La Romana

El director ejecutivo del Indoppril, Agustín Burgos, durante la apertura de la oficina de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) reinauguró este jueves su oficina provincial en La Romana, tras un proceso de remozamiento y modernización de sus instalaciones.

Durante el acto, el director ejecutivo del órgano asegurador, Agustín Burgos, destacó la importancia de fortalecer la presencia institucional en la región Este del país.

"Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los trabajadores, ofreciéndoles un servicio ágil, respetuoso y de calidad, que responda eficazmente a sus derechos y necesidades en materia de prevención y protección de riesgos laborales", afirmó Burgos.

El funcionario informó que, en lo que va de año, la oficina de La Romana ha procesado más de 27 millones 695 mil 062.00 en subsidios y 38 millones 815 mil 831.12 en gastos médicos autorizados.

"Esto refleja el impacto directo de la institución en la calidad de vida de los afiliados y sus familias", resaltó.

Actualmente, en La Romana existen 47,680 empleos y 46,439 empleados registrados.

Esto posiciona a la provincia como la segunda con mayor porcentaje de casos reportados en la zona este, según datos institucionales.

La oficina provincial de La Romana está en una ubicación privilegiada, en la avenida Santa Rosa número 72, Plaza Zorry, en el corazón de la ciudad.

En dicha instalación se ofrecerán atenciones claves como: registro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, entrega de subsidios por incapacidad médica, gestión de autorizaciones médicas, orientación personalizada y otros trámites vinculados al Seguro de Riesgos Laborales.