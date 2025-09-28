Denuncian pacientes oncológicos llevan más de un año sin acceso a tratamientos de alto costo

La denuncia del no acceso a medicamentos de alto costo la hizo la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología, Angela Cabreja. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) denunció que muchos pacientes dependientes de los medicamentos de alto costo llevan hasta un año que no reciben los fármacos por parte de la entidad oficial que debe suministrárselos.

La presidenta de Sodom, Ángela Margarita Cabreja Espinal, dijo que hay una crisis nunca antes vista en el suministro a tiempo de la entrega de los fármacos de alto costo a pacientes que dependen de esas medicinas para sobrevivir.

Cabreja Espinal hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga corregir esa situación, "porque la gente se está muriendo sin medicinas".

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D'Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, la médico oncóloga aseguró que esa situación la está viviendo en términos personal y profesional.

Insistió de que no solo se trata de personas que padecen de cáncer, sino también de otras enfermedades que deben recibir los fármacos de la dependencia adscrita al Ministerio de Salud Pública.

Cabreja Espinal citó a los pacientes de artritis reumatoides, los que padecen de esclerosis múltiple y con los que tienen trasplante renal, que igualmente se les hace difícil el acceso a los fármacos muy costosos.

Dijo no entender la razón del déficit de esos medicamentos.

"No lo entendemos, porque en vista de los últimos hallazgos del supuesto fraude en Senasa, ahí se vislumbra que hay muchísimo dinero; lo que sucede es que este está mal administrado", agregó, según una nota de prensa del programa D'Agenda.

Dice Oncológico del Cibao funciona como clínica privada

La doctora Ángela Cabreja, quien preside la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, aseguró que el Instituto Oncológico del Cibao funciona como un centro de salud privado, pero remunera a su personal con salarios mucho más bajos que los que se devengan en los hospitales públicos.

Aclaró que, si hay subsidio o una mejora salarial a partir de su salida de dicho centro de salud, ella lo desconoce.

Sobre el recién destituido cirujano oncólogo Juan Vila, quien denunció supuestas irregularidades en el Oncológico del Cibao, la presidenta de Sodom lo definió como un maestro de generaciones que inició su trayectoria en el hospital José María Cabral y Báez, y le dedicó décadas a ese Instituto.

"Y sé que ese es su dolor, todos los años entregado a esa institución a cambio de nada, y ahora desaparecer así sin más explicaciones, entonces eso genera un duelo, una crisis, pero desconozco los detalles de cómo se está manejando hoy en día el Instituto", indicó la doctora Cabreja.

Explicó que "le puedo hablar con propiedad del 2017 al 2019", porque en esos dos años fui parte del grupo de médicos del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Cuestiona patronatos y hospitales autogestionados

Cabreja lanzó también duras críticas a los patronatos de salud que dijo se venden como salvadores de las personas de escasos recursos, pero en la realidad se lucran de esa población, así como a los hospitales autogestionados, los cuales cobran cierta cantidad de dinero a los pacientes que acuden en busca de atenciones médicas.

"Lamentablemente, se venden como los salvadores de esa población desposeída, pero realmente se lucran de ellos, no hay otra palabra para decirlo, a pesar de que por ley eso no se debe hacer, pero se hace, no importa que se trate de una organización sin fines de lucro, esa es la realidad", lamentó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología al responder preguntas en el programa D'Agenda.

Cabreja dijo entender que esa es la manera de actuar del Oncológico del Cibao, aunque reconoce que se han hecho inversiones, las cuales han contribuido a que el hospital mejore y crezca, "y en estos años se percibe una diferencia en la cara del instituto".

La oncóloga Ángela Cabreja cuestionó el hecho de que el Incart se incluyera en los hospitales autogestionados, cuando se debió buscar otra manera de gestionar ese tipo de instituto que tiene tanta relevancia para la sociedad.

"Y se convirtió en otra ONG, porque al final los pacientes del Rosa Emilia Tavares tienen que pagar cuotas de recuperación, eso no es gratis ahí, entonces, uno pregunta, ¿cómo es que funciona este sistema?, ¿y cómo es que lo vamos a solucionar?", criticó.