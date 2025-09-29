Senasa publica licitación de RD$198 millones en medio de investigación

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) está en medio de una investigación por un fraude millonario. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) publicó este lunes en el portal de Compras y Contrataciones Públicas una convocatoria para contratar una plataforma tecnológica destinada a gestionar las autorizaciones de medicamentos de sus afiliados, con un presupuesto estimado de 198 millones de pesos.

La licitación, identificada con la referencia ARS Senasa-CCC-PEEX-2025-0004, se realiza en momentos en que la entidad está bajo una crisis institucional y en medio de un proceso de investigación por parte del Ministerio Público por irregularidades detectadas en la institución.

La referencia indica que las propuestas podrán recibirse desde este lunes 29 de septiembre, a partir de las dos de la tarde, hasta el lunes 20 de octubre a las nueve de la mañana.

Ese mismo día, a las diez de la mañana, se procederá a la apertura de las ofertas técnicas y económicas en el salón Cosenasa, ubicado en la sede administrativa y financiera de la institución, en el ensanche Naco.

De acuerdo con los documentos de la convocatoria, el presupuesto base para esta contratación asciende a 66 millones de pesos anuales (unos 5.5 millones mensuales), con una duración de 36 meses, que totalizan los 198 millones.

El criterio de adjudicación podrá ser por menor precio, siempre que la propuesta cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

La adjudicación se hará por la totalidad de los servicios solicitados.

La plataforma deberá supervisar la dispensación de medicamentos, registrar la facturación de los prestadores farmacéuticos, auditar reclamaciones y garantizar la interoperabilidad entre Senasa, su red de farmacias y los afiliados.

Bajo investigación

Senasa está bajo la lupa del Ministerio Público y la Cámara de Cuentas por un déficit financiero millonario y denuncias de contratos irregulares. La investigación incluye el análisis de contratos otorgados a prestadores privados, con sospechas de privatización encubierta de servicios del régimen subsidiado.

El Ministerio Público asegura que avanza en las investigaciones sobre un presunto fraude millonario, cuyo monto no se ha estimado todavía, operado a través de autorizaciones médicas ficticias y un "call center paralelo" que gestionaba trámites fuera de los canales oficiales.

Exigencias de esclarecimiento

Organismos de la sociedad civil han pedido que la investigación sea "completa, profunda y transparente", advirtiendo que las irregularidades denunciadas podrían comprometer la sostenibilidad del sistema de salud.

La Fundación Étikos también exigió sanciones ejemplares y mayor escrutinio sobre la gestión de recursos públicos en el sector salud.

Por su parte, la línea de investigación abierta en la Procuraduría revisa contratos millonarios que Senasa habría firmado sin suficiente control ni verificación de los servicios prestados. El informe del programa de televisión "N Investiga" ha sido citado como evidencia de pagos efectuados a entidades privadas sin certeza de que los servicios convenidos se hubiesen cumplido.

