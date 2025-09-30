El Hospital Traumatológico de Higüey inicia nuevos servicios

Entre los nuevos servicios que ofrecerá el Hospital Traumatológico de Higüey está su nuevo departamento de terapia física y un área de psicología, ambos integrados al proceso de rehabilitación de los pacientes. ( FUENTE EXTERNA )

A partir de este miércoles 1 de octubre, el Hospital Traumatológico Nuestra Señora de la Altagracia pondrá en funcionamiento nuevos servicios médicos, ampliando su capacidad de respuesta a la población de la región Este.

El director del centro, doctor Luis Espinoza, informó que desde mañana quedarán habilitadas la unidad de internamiento, la unidad de cuidados intensivos y el área de cirugía. "Con estas áreas entramos en una fase decisiva para garantizar atención oportuna a los pacientes", señaló.

Asimismo, precisó que ya están disponibles la consulta externa en laboratorio clínico y los servicios del departamento de Rayos X. De igual forma, el personal se encuentra en proceso de entrenamiento para operar los modernos equipos de resonancia magnética y tomografía.

Espinoza reconoció que aún faltan especialistas por integrarse, pero resaltó que el personal asistencial se ha ido incorporando progresivamente, incluyendo médicos, enfermeras, personal de atención al usuario y otros colaboradores. "Gracias a Dios el personal no ha tenido ningún contratiempo para trasladarse en la provincia La Altagracia a trabajar", expresó.

El galeno destacó que el hospital no solo dará cobertura a la población de La Altagracia, sino también a pacientes de provincias vecinas como El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís.

"Somos un hospital regional que dará respuesta a una gran población, incluida la zona turística, donde diariamente llega una gran cantidad de visitantes", indicó.

Además, el centro contará con un departamento de terapia física y un área de psicología, integrados al proceso de rehabilitación de los pacientes. "Un paciente que llegue con una fractura podrá salir completamente rehabilitado, porque trabajaremos de la mano la recuperación física y psicológica", subrayó el director.

Antecedente

Se recuerda que, el 31 de julio del presente año, el presidente Luis Abinader inauguró el Traumatológico de Higüey, el primero especializado en su categoría en la región Este del país, con una inversión de casi RD$1,000 millones de pesos.

Durante el acto, el mandatario destacó que este hospital representa un hito en el fortalecimiento del sistema de salud y constituye un paso firme hacia la consolidación de la red nacional de trauma anunciada en 2022.

En ese momento, se explicó que la puesta en funcionamiento del centro se realizaría de manera paulatina, con la apertura progresiva de sus diferentes áreas: consultas externas, laboratorios, imágenes, quirófanos, cuidados intensivos, fisioterapia y rehabilitación.

El jefe de Estado señaló que este hospital reducirá la necesidad de traslados a centros lejanos, optimizará los tiempos de respuesta y salvará vidas en toda la región Este, especialmente en una zona de alta actividad turística.

La moderna edificación cuenta con emergencia equipada, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, imágenes médicas, fisioterapia, consultas externas y laboratorios, entre otras áreas. Además, forma parte del plan de expansión de la red hospitalaria del Gobierno, que incluye nuevos hospitales traumatológicos en Sosúa, San Cristóbal y Mao.