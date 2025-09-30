El Gobierno concluye la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar tras 12 años de espera

El presidente Luis Abinader corta la cinta durante la inauguración del proyecto hospitalario de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, con la entrega del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Tras más de 12 años de construcción, el Gobierno dominicano concluyó el proyecto hospitalario de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, con la entrega del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello.

De acuerdo con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, la inversión total en la Ciudad Sanitaria ascendió a 16,000 millones de pesos, de los cuales la actual administración ejecutó 3,207 millones para la terminación de cerca del 30 % de las obras.

Esta administración se entregó en 2021 el edificio B2 de consultas externas; seguido por el edificio A en agosto de 2024, destinado a servicios administrativos, auditorio y docencia y el edificio B1 Materno Infantil en diciembre de 2024, especializado en emergencias pediátricas y de adultos, obstetricia, pediatría, UCI neonatal y ginecológica, quirófanos y unidad de diálisis.

Hoy se suma el Hospital General Clínico Quirúrgico, bautizado en honor al actual director de la Ciudad Sanitaria, José Joaquín Puello, por su trabajo social y a favor del complejo.

Los servicios médicos del hospital Clínico Quirúrgico incluyen atención clínica, quirúrgica y de emergencias, dentro de los que destacan:

La Unidad de Quemados

Un área de hemodiálisis equipada con 24 cubículos generales y 4 aislados

14 quirófanos

40 unidades de cuidados intensivos

232 camas de hospitalización

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-15156-pm-f2aafb3b.jpeg Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, en la Ciudad Sanitaria. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, indicó que el día 20 de octubre inicia la primera fase con la apertura de la Unidad de Quemados del hospital y el segundo piso, que incluye 16 unidades de UCI, 3 quirófanos, los laboratorios, las áreas de imágenes y parte del internamiento de la tercera planta.

El 24 de noviembre abrirán el tercer y quinto piso, que albergan el área de internamiento y quirófanos, respectivamente.

De acuerdo con las explicaciones de las autoridades, el personal debe pasar un proceso de entrenamiento para utilizar los equipos y mecanismos que estarán vigentes en el hospital.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-15316-pm-9d4b7aaf.jpeg Con la inauguración del Hospital General Clínico Quirúrgico Doctor José Joaquín Puello termina el ambicioso proyecto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Acto de inauguración

El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla.

El mandatario destacó la importancia de este suceso para fortalecer el sistema de salud nacional y garantizar su continuidad depende Estado.

Este recinto se utilizará para atender las emergencias de los deportistas que participen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en Santo Domingo el próximo año.

"Lo que se ha hecho, lo que hemos avanzado en salud, está ahí en las estadísticas, pero se siente en cada rincón del país", dijo el gobernante.

Por su parte, Bonilla señaló: "Hoy abrimos las puertas de un hospital que representa un orgullo nacional y que nos coloca como referencia en la región. Un hospital moderno que salvará más vidas, que dará más esperanza y que confirma que, cuando trabajamos con compromiso, se pueden lograr cosas extraordinarias".

