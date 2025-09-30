Idoppril conmemora su sexto aniversario con misa en Catedral Primada de América

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, reafirmó el compromiso institucional con la prevención y protección social. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) conmemoró este martes su sexto aniversario con una misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América, en la que resaltó los logros alcanzados durante el último año de gestión en favor de los trabajadores dominicanos.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, reafirmó el compromiso institucional con la prevención y protección social, la eficiencia en los procesos y la mejora continua de los servicios ofrecidos a los trabajadores y sus familias.

El doctor Burgos informó que, en el período más reciente, el Idoppril ofreció servicios a 39,239 personas, gestionando 107,355 licencias médicas, con un desembolso total de 1,601,446,064.00 pesos

En cuanto a autorizaciones, la entidad procesó 174,862 solicitudes, por un valor global de RD$1,945,530,225.86.

Además, se realizaron 145,834 pagos a médicos, que representaron una inversión de 1,267,188,282.73 pesos. A esto se suman 385,115,316.69 pesos por servicios hospitalarios y 120,787,338.13 pesos por servicios de apoyo diagnóstico.

A través del Centro de Autorizaciones, se atendieron 325,522 llamadas, con un 99 % de efectividad, y se aprobaron 37,583 expedientes, lo que representa un incremento del 1.67 % en septiembre, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Prestaciones económicas

En términos de prestaciones económicas, el Idoppril desembolsó un total de 487,785,897.94 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

RD$373,407,204.89 en indemnizaciones

RD$21,568,948.21 por pensión por discapacidad retroactiva

RD$31,649,896.44 en pagos únicos

RD$27,356,534.46 por concepto de orfandad

RD$9,445,917.82 por viudez

RD$24,357,396.12 para gastos fúnebres

También se destacó un aumento en el uso de la Plataforma Cliente, la cual registró 4,590 accesos, entre ellos 4,491 empleadores, 25 Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y 74 médicos.

Consolidación institucional

"Estos indicadores reflejan la consolidación del IDOPPRIL como garante del bienestar laboral en la República Dominicana", expresó el doctor Burgos.

Agregó: "Los logros alcanzados son resultado del trabajo comprometido de todo el equipo institucional, que cada día se esfuerza por brindar una cobertura oportuna y de calidad".

El titular del Idoppril enfatizó que la entidad continuará fortaleciendo su misión de protección al trabajador.

"Hoy celebramos un aniversario más reafirmando que el bienestar de los trabajadores es nuestra prioridad. Los resultados del último año reflejan la confianza depositada en nuestra institución y el compromiso de seguir innovando para servir mejor".