Advierten sobre los riesgos del celecoxib si se utiliza sin control médico

Una persona sostiene un medicamento en una farmacia. El celecoxib debe utilizarse con receta y seguimiento profesional debido a sus posibles efectos adversos. ( FUENTE EXTERNA )

El celecoxib, un antiinflamatorio no esteroideo (Aine) de tipo selectivo, es ampliamente recetado para tratar enfermedades articulares y dolor agudo. Sin embargo, médicos y organismos de salud internacional llaman a usarlo bajo prescripción médica cautela debido a sus contraindicaciones y riesgos en ciertos pacientes.

El celecoxib actúa inhibiendo la enzima COX-2, lo que reduce inflamación y dolor con menor agresión al estómago en comparación con AINE no selectivos.

El medicamento está indicado para tratar artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y el dolor agudo, incluidas la dismenorrea (dolor menstrual).

Además, en algunos casos se emplea en niños mayores de dos años con artritis idiopática juvenil.

Contraindicaciones y riesgos

El celecoxib está contraindicado en pacientes con alergia a sulfonamidas, dado que contiene un grupo sulfonilo.

No debe utilizarse en contexto de cirugía de bypass coronario (CABG) para controlar dolor perioperatorio.

Los riesgos más graves están relacionados con efectos cardiovasculares y gastrointestinales. El uso prolongado puede elevar la incidencia de infartos, accidentes cerebrovasculares, úlceras, sangrado del tubo digestivo o perforaciones, incluso sin síntomas de advertencia.

En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, enfermedad gastrointestinal activa, insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, su uso está particularmente desaconsejado o debe hacerse bajo cuidadosa vigilancia.

Durante el embarazo, el celecoxib no debe usarse después de las 20 semanas debido al riesgo de oligohidramnios (reducción del líquido amniótico) en el feto.

Celecoxib puede interactuar con muchos otros medicamentos, como anticoagulantes (warfarina), otros Aine, corticosteroides, inhibidores de la enzima CYP2C9 y ciertos antidepresivos, elevando el riesgo de sangrados gastrointestinales.

Los expertos insisten en que se debe evitar el uso indiscriminado. "El principio debe ser usar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible", señalan estudios clínicos que relacionan dosis mayores con incremento de eventos adversos.