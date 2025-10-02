Refidomsa firma acuerdo para fortalecer asistencia oncológica infantil en comunidades vulnerables

Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa y de la Fundación Refidomsa, y Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci), durante la firma del acuerdo de colaboración en beneficio de programas de salud infantil. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Refidomsa informó este que jueves que firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci), con el objetivo de impulsar programas de atención integral a niños con cáncer y mejorar las condiciones de vida de familias afectadas por esta enfermedad.

Mediante una nota de prensa, ambas entidades informaron que, como parte del convenio, Refidomsa aportará 400,000.00 pesos mensuales al Programa de Asistencia en Salud Infantil Oncológica, que contempla acciones de detección, tratamiento y acompañamiento a pacientes pediátricos en comunidades como Haina, San Cristóbal, Nizao, Baní y Azua.

Además, la Fundación destinará 1,500,000.00 pesos a la remodelación de la vivienda del menor Johan Antonio César, de 13 años, diagnosticado con un tumor de Wilms y residente en el barrio Los Cantines de San Cristóbal.

El acuerdo fue firmado por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa y de su Fundación, acompañado por su esposa Noelia García de Pereyra, y en presencia de la directora ejecutiva de la Fundación, Sabrina Andújar. Por parte de Facci participaron su presidenta Alexandra Matos de Purcell, la vicepresidenta María Turull y la tesorera Rosanna Rizek.

"Este esfuerzo reafirma que la energía que produce Refidomsa no solo mueve al país, sino que también transforma vidas. Nuestro deber es acompañar a las familias en momentos difíciles y garantizar que nuestros aportes generen esperanza y bienestar", expresó Samuel Pereyra.

Alexandra Matos de Purcell, presidenta de Facci, valoró el apoyo de Refidomsa y destacó que la alianza permitirá ampliar la cobertura de atención: "Este acuerdo significa esperanza para cientos de niños y sus familias. gracias a esta alianza podremos seguir brindando tratamientos, acompañamientos y mejores condiciones de vida a quienes enfrentan las batallas más duras del cáncer infantil".

Objetivos

La colaboración busca fortalecer la atención integral de pacientes infantiles con cáncer, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y promover el bienestar de las familias beneficiadas.

Pereyra agregó que esta alianza con Facci representa un paso firme en la responsabilidad social empresarial: "Facci tiene una trayectoria ejemplar en la asistencia a niños con cáncer, y para nosotros es un honor unir esfuerzos con ellos. Juntos lograremos que más familias reciban atención digna y apoyo integral."