Farmacias GBC afirma han pagado RD$1,500 millones en impuestos desde el 2018

Las Farmacias GBC han ganado terreno en su sector en los últimos años.

El Grupo GBC reafirmó este jueves su compromiso con el desarrollo nacional, tras cumplir 28 años de operaciones ininterrumpidas en el mercado farmacéutico. La empresa cuenta con una empleomanía de 4,238 colaboradores distribuidos en 184 sucursales a nivel nacional, y ha registrado ventas superiores a los RD$70 mil millones en los últimos siete años.

La entidad atribuyó su crecimiento sostenido a una estrategia basada en trabajo en equipo, innovación comercial y una visión social centrada en el acceso a la salud.

"Es mejor ganar menos, pero llegar con nuestras sucursales a los lugares que otros han despreciado; los más pobres son los que más se benefician de nuestros descuentos y acciones sociales", expresó el consorcio.

Aportes fiscales y sociales

Entre 2018 y 2024, el Grupo GBC ha realizado aportes significativos al fisco, incluyendo:

RD$1,563,360,099.36 en impuestos sobre la renta

RD$893,671,693 .51 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

RD$42,168,202.00 al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep )

RD$1,210,307,075.59 en anticipos fiscales

RD$142,517,003.16 por retención de asalariados (IR-13)

RD$53,845,003.19 en impuesto sobre retribuciones complementarias (R-17)

RD$154,139,545.58 en Itbis retenido

Estos datos reflejan el impacto económico de la empresa en el sistema tributario y de seguridad social del país, así como su contribución al fortalecimiento de la formación técnica y profesional.

Modelo centrado en las personas

El grupo destacó que su modelo de negocio se fundamenta en la confianza de los hogares dominicanos, el trato humano hacia sus colaboradores y la garantía de ofrecer productos de calidad a precios competitivos.

"Nuestro crecimiento es resultado del trabajo en equipo y de la entrega de hombres y mujeres comprometidos con ofrecer un servicio oportuno, siempre poniendo a la gente en el centro", indicó la empresa.

Con presencia en todo el territorio nacional, GBC se ha consolidado como pionera en el sistema de descuentos farmacéuticos, priorizando el acceso a medicamentos en comunidades vulnerables y zonas desatendidas por otros actores del mercado.