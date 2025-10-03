CMD anuncia aumento salarial para médicos pensionados que ganan entre 50 mil y 100 mil pesos

Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, anunció el aumento salarial para los médicos pensionados. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los médicos pensionados que ganan entre los 50 mil y 100 mil pesos recibirán un aumento salarial a partir del 2026, acordaron el gremio que los agrupa y el Gobierno.

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), informó la buena nueva este viernes y dijo que el convenio se alcanzó ayer en una reunión con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Indicó que además de él, participó en el encuentro la presidenta de los médicos pensionados, doctora Mercedes Rodríguez, "acuerdo éste que el presidente de la República nos autorizó hacerlo público".

En un documento, definió el acuerdo como "histórico" y detalló sus alcances:

A todos los médicos pensionados que ganan entre 50 mil y 75 mil pesos, se le llevará su salario hasta los 75 mil pesos .

A los pensionados que devengan entre los 75 mil y 100 mil pesos, se le igualará el salario hasta este último monto.

Explicó que este aumento beneficiará a casi 4,500 médicos pensionados de los "5,000 y pico" existentes.

El presidente Luis Abinader (al centro) encabezó junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud, Víctor Atallah, la reunión con los representantes del Colegio Médico.

Suero comunicó que los fondos que sustentarán este incremento salarial, ya están consignados en el proyecto de presupuesto del Estado para el año 2026, sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.

"Como presidente del CMD y en virtud de tantas conquistas logradas en favor de los médicos, debemos reconocer y felicitar públicamente al presidente Luis Abinader, quien de manera responsable y solidaria nos ha apoyado en estas justas reivindicaciones", dijo Suero en el documento.

Médicos pensionados deben pasar por el CMD

Llamó a los médicos pensionados que serán beneficiados con el aumento a pasar por la sede del Colegio Médico a partir del lunes 7 de octubre a depositar copia de cédula, soporte del salario que reciben y número de teléfono.

"Esto con el objetivo de confeccionar los listados de médicos pensionados para llevarlos a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones", expresó.

Posterior a esto, el presidente Abinader emitirá el decreto donde autoriza el aumento de las pensiones para los médicos que se encuentran en el rango salarial acordado.