SeNaSa habilita monto disponible para medicamentos en su aplicación móvil

SeNaSa informó a sus afiliados que, a partir de este lunes, podrán consultar a través de la aplicación móvil (APP SeNaSa) el monto disponible para la cobertura de medicamentos. ( FUENTE EXTERNA )

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó a sus afiliados que, a partir de este lunes, podrán consultar a través de la aplicación móvil (APP SeNaSa) el monto disponible para la cobertura de medicamentos.

Para acceder, los usuarios deben actualizar la aplicación en sus dispositivos móviles. Esta información también puede gestionarse de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la institución.

Esta función solo estará disponible para los regímenes Contributivo, Pensionados y Jubilados, y los Planes Voluntarios. Los afiliados al Régimen Subsidiado no aplican ya que estos obtienen sus medicamentos directamente de las farmacias del pueblo.

La medida se realiza para garantizar una mayor transparencia de cara a los afiliados, además de facilitarles el acceso a la información sobre su cobertura y promover un uso más eficiente de los servicios de salud.

De igual manera, los dependientes mayores de edad también podrán visualizar el disponible en cobertura para medicamentos, siempre que cuenten con una cuenta creada en la aplicación. En el caso de los menores de edad, la información estará disponible para ser consultada por el titular.

La institución informó, además, que, en caso de identificar alguna irregularidad con los montos, los afiliados podrán notificarlo a través de una llamada telefónica o mediante sus canales digitales: la Oficina Virtual de Afiliados (OVA) y el Chatbot Sofía.

Esta mejora representa un paso significativo que busca optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la confianza en los servicios que ofrece SeNaSa y continuar ampliando los canales de servicio que facilitan la vida a los afiliados.

Sobre SeNaSa

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) surge con la promulgación de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En esta Ley se establece que SeNaSa es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.

El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada, mediante Resolución No. 00052- 2002 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la acreditación a SeNaSa, mediante la cual se le autoriza a ejercer funciones de administración de riesgos de salud en el Sistema de Seguridad Social Dominicano.

En el año 2005, con la Resolución No. 012-2005 se le otorga la habilitación definitiva, por cumplir los requerimientos establecidos y evaluados por la Superintendencia.