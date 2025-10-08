×
Fundación realiza operativo gratuita de salud mental infantil

La iniciativa tiene el objetivo de promover la detección temprana de condiciones que afectan el desarrollo de los niños

    Fundación realiza operativo gratuita de salud mental infantil
    Operativo del salud mental infantil realizado por la Fundación del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-juvenil y Familiar (Ciadif). (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-juvenil y Familiar (Ciadif) realizó este miércoles una jornada gratuita de salud mental dirigida a niños y niñas sin diagnóstico clínico previo.

    La iniciativa, realizada en Santo Domingo Este, tuvo como propósito realizar consultas psicológicas que generan un diagnóstico de impresión, permitiendo identificar posibles condiciones que requieran atención o seguimiento especializado, indica una nota de prensa.

    "El diagnóstico oportuno es clave para garantizar una intervención efectiva y mejorar la calidad de vida de nuestros niños y sus familias", afirmó Jeaneldfred Beltré, presidenta de la Fundación Ciadif.

    Talleres sobre trastornos

    También señala que se desarrollaron talleres formativos sobre los principales trastornos que afectan la infancia y la adolescencia, tales como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

    Además, la fundación ofreció orientación profesional a padres y cuidadores, con el objetivo de brindarles herramientas para comprender mejor las necesidades de sus hijos y ofrecerles un apoyo más adecuado.

    "Con esta jornada reafirmamos nuestro compromiso de acercar los servicios de salud mental a quienes más lo necesitan", indicó Beltré.

    • La Fundación Ciadif brinda actualmente acompañamiento psicoterapéutico y apoyo integral a más de siete mil familias de niños con TEA, TDAH, Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual.
