Hacia una atención médica más efectiva: revisan protocolo dominicano del cáncer de tiroides

Endocrinólogos y cirujanos oncólogos en la revisión del protocolo de manejo de cáncer multidisciplinario. ( AILIN SANTANA/DIARIO LIBRE )

La Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (Sodenn), realizó este sábado la conferencia "Revisión del protocolo de manejo de cáncer multidisciplinario", encabezada por la doctora Jacqueline Díaz, con el propósito de actualizar el Protocolo Nacional de Manejo del Cáncer Diferenciado de Tiroides y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas especialidades médicas vinculadas a esta enfermedad.

Durante la jornada, celebrada en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo, participaron endocrinólogos, cirujanos oncólogos, especialistas en medicina nuclear y otras ramas de la salud, quienes consensuaron estrategias para mejorar la atención de los pacientes con cáncer de tiroides en el país.

La doctora Mirna Santiago, cirujano-oncóloga y gerente de cirugía del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, destacó que la reunión permitió "revisar todos los puntos del protocolo nacional y consensuar el manejo multidisciplinario para ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes".

Resaltó además la inclusión de nuevas alternativas terapéuticas como la radiofrecuencia, las cirugías mínimamente invasivas y los ajustes en el manejo de pacientes de bajo riesgo.

Por su parte, la doctora Yudelis Montilla, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Oncólogos, explicó que estas innovaciones "buscan ofrecer a los pacientes dominicanos más opciones y tratamientos de calidad, siempre basados en criterios bien definidos".

Desde la medicina nuclear, el doctor Guillermo Defilló señaló los retos que persisten en la importación y disponibilidad del radio yodo, material esencial en el tratamiento del cáncer tiroideo, indicando que "aunque el país ha avanzado en la fiscalización, aún existen trabas legales que dificultan el acceso oportuno a este recurso".

Finalmente, la doctora Dolores Mejía, pasada presidenta de Sodenn, subrayó que esta iniciativa "marca el primer ejercicio de estandarización del lenguaje entre las distintas sociedades médicas, definiendo el rol de cada especialidad y dotando al Ministerio de Salud Pública de herramientas actualizadas para mejorar la sobrevida de los pacientes".

El encuentro fue valorado por los especialistas como un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo de atención costo-efectivo, basado en evidencia científica y colaboración interinstitucional, en beneficio de la salud de los dominicanos.

Te puede interesar Cáncer de tiroides: lo que debes saber sobre riesgos, prevención y avances médicos

Cáncer de tiroides

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son más de 750 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de patología tiroidea, y se cree que aproximadamente 60 % lo desconoce. La tiroides es una glándula endócrina en forma de mariposa o escudo ubicada en el centro del cuello.