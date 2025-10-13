Cáncer de mama, próstata y colon entre los de mayor impacto en el país, según Sisalril

Fachada de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó este lunes que dispone del Observatorio del Cáncer, una mesa técnica dedicada a la recopilación, organización y análisis sobre la incidencia de esta enfermedad en el Seguro Familiar de Salud (SFS).

A través de una nota de prensa, indicaron que Observatorio del Cáncer de la Sisalril ha logrado determinar los cánceres de mayor impacto en la población dominicana. Entre ellos los de mama, próstata , piel, útero, colon , bronquios y pulmón .

Esta información ha sido utilizada como base para impulsar importantes reformas en el sistema de cobertura del SFS.

En ese sentido, señalaron que en 2022, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) acogió una propuesta de la Sisalril para aumentar de 1,000,000 a 2,090,000 el monto destinado a medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer.

Asimismo, afirmaron que se ampliaron otras coberturas como tratamientos oncológicos, pruebas genéticas BRCA 1 y 2 para detectar mutaciones hereditarias, mastectomías para reducción de riesgos, reconstrucciones mamarias con expansores y prótesis para casos de cáncer de mama, entre otros procedimientos.

A mediados de 2025, la Sisalril solicitó la incorporación de 14 nuevos medicamentos de alto costo en el Catálogo de Prestaciones. Estos abarcan tratamientos para el cáncer infantil, cáncer de mama, metastásico, tumor neuroendocrino y otras terapias biológicas para enfermedades inmunológicas.

Sobre el Observatorio del cáncer

El Observatorio del Cáncer, una mesa técnica dedicada a la recopilación, organización y análisis sobre la incidencia de esta enfermedad en el Seguro Familiar de Salud (SFS).

El Observatorio del Cáncer, identifica a los pacientes afectados, evalúa la eficiencia de la atención médica, los tratamientos aplicados y el costo de cada caso. Está integrado por un equipo técnico y especializado de las diversas direcciones que conforman la Sisalril.

Uno de los puntos críticos que monitorea el Observatorio es la etapa en la que se detecta el cáncer en el paciente, lo que ha permitido diseñar políticas preventivas que prolonguen y mejoren la calidad de vida de los afectados.

Funciona con un sistema de monitoreo que se nutre de las informaciones reportadas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) sobre prestaciones y servicios otorgados a los afiliados.

Para reforzar esta iniciativa, la Sisalril mantiene acuerdos con instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) y otros centros especializados.