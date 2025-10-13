Trabajadores de salud rechazan traslado a nuevos hospitales

Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) junto a enfermeras. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Trabajadores del sector salud, encabezado por el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Mariano Suazo, se manifestaron este lunes frente al Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), en rechazo a trasladarse a nuevos hospitales, luego de una jornada laboral activa de más de 10 años.

Suazo advirtió que las autoridades pretenden poner en funcionamiento el centro Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, con personal de salud ya envejecido y otros en proceso de jubilarse, lo que compromete el rendimiento y la calidad del servicio brindado según protestan.

"No vamos a permitir que se abra un hospital quirúrgico de alta complejidad con personal agotado y de larga data. Esa gente ya ha cumplido. No pueden cargar con un monstruo de hospital como ese. Hay que nombrar nuevo personal joven y capacitado", expresó.

Según denunció, el personal que se está trasladando al nuevo centro, actualmente labora en hospitales como Moscoso Puello, Marcelino Vélez, Ney Arias Lora, lo que dejaría a estos hospitales con déficit de personal.

"No se puede vestir un santo para desvestir otro. Si trasladan a ese personal sin reponerlo, esos hospitales quedarán desatendidos. Estamos hablando de gastroenterología, medicina interna, urgencias... áreas claves", señaló.

Presupuesto para nuevas contrataciones

Asimismo, acusó a funcionarios encargados del sector salud de "engañar al presidente de la República" al asegurar que "no hay presupuesto" para nuevas contrataciones.

"Si no hay presupuesto para abrir ese hospital con personal adecuado, entonces que lo dejen cerrado. No se puede inaugurar por inaugurarlo y luego colapsar el sistema", afirmó el dirigente gremial.

Los manifestantes exigieron transparencia en el manejo de los recursos y planificación en la apertura de nuevos centros de salud.