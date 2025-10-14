Expertos destacan el poder de la genética en la lucha contra el cáncer de la mujer

La comprensión del ADN humano se ha convertido en una de las herramientas más prometedoras para cambiar el rumbo del cáncer en las mujeres. Así lo explicaron especialistas del Moffitt Cancer Center, de Florida, durante el conversatorio "Genética y prevención del cáncer en la mujer", celebrado este martes en el Hotel El Embajador.

El encuentro abordó cómo los avances en genética están transformando la prevención, detección y tratamiento de los cánceres ginecológicos, especialmente los de mama, ovario y útero.

La licenciada Stefanía Alastre Arcusa, asesora genética del Moffitt, explicó que las pruebas genéticas "permiten identificar mutaciones que elevan el riesgo de cáncer hereditario" y que conocer esta información "ofrece la oportunidad de implementar estrategias de vigilancia más estrecha, basadas en evidencia científica".

El doctor Roberto Díaz, asesor médico para iniciativas internacionales y director senior de la red de oncología radioterápica del centro, sostuvo que el verdadero avance ocurre "cuando combinamos la información genética con protocolos de vigilancia personalizados y tratamientos innovadores, adaptados a cada paciente".

Por su parte, el doctor Michael Montejo, jefe de la sección de oncología ginecológica, explicó que los cánceres tienen muchos cambios en los genes y eso puede introducir susceptibilidad o resistencia a tratamientos y es importante conocerlo, así los doctores saben que plan de tratamiento se trabajará con el paciente.

Los especialistas destacaron la importancia de que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer o diagnósticos a edades tempranas consideren evaluaciones genéticas.

Estadísticas

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de seno es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en República Dominicana, y la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en las Américas.

En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (31%) es mucho mayor que en América del Norte. De manera similar, el 21% de las muertes por cáncer de mama en América Latina y el Caribe se dieron en mujeres menores de 50 años, en comparación con el 10% de muertes en América del Norte.

Se estima que, en 2025, aproximadamente el 32% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres serán de cáncer de mama.