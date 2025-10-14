Grupo Puntacana y el Ministerio de Salud acuerdan promover la donación voluntaria de sangre

De izquierda a derecha, Paola Rainieri, Chief Marketing Officer de Grupo Puntacana; Karina Guaba, vicepresidenta de Gestión Humana; el fundador de Grupo Puntacana, Frank Rainieri Marranzini; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional; Francesca Rainieri, Chief Financial Officer del grupo y Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Puntacana. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Puntacana, el Ministerio de Salud y el Hemocentro Nacional firmaron un acuerdo de colaboración para promover la donación voluntaria de sangre mediante la cooperación y asistencia recíproca.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de renovación automática.

Los firmantes se comprometieron a desarrollar colectas de sangre periódicas en el Grupo Puntacana, sus dependencias y todas las empresas afiliadas, así como a promover facilidades físicas que hagan de la donación una experiencia positiva.

También se comprometieron a la realización conjunta de campañas publicitarias de sensibilización para motivar e informar a la población sobre la importancia de donar sangre de manera regular y solidaria.

"Los donantes voluntarios y repetitivos incluidos en el registro nacional del Hemocentro Nacional tendrán acceso a hemocomponentes para familiares directos, como hijos, esposos y padres", resalta una información sobre la firma del acuerdo.

Se indica que, en casos de urgencia y falta de disponibilidad, los colaboradores de las empresas que forman parte de Grupo Puntacana podrán activar este beneficio mediante el envío de un donante sustituto al Hemocentro Nacional en Santo Domingo.

Responsabilidad social

El acuerdo busca que la población en la región Este, que abarca las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo y Hato Mayor, donde residen más de 1.3 millones de personas, puedan tener mejor acceso a este tipo de servicios.

La información destaca que los bancos de sangre formales continúan concentrados en pocos puntos, limitando el acceso de muchas comunidades a donaciones seguras y oportunas.

Ante esta realidad, el compromiso social empresarial adquiere un papel esencial: abrir las puertas de las organizaciones a jornadas de donación, promover la educación y el voluntariado, y fortalecer una red solidaria que acerque esperanza y salud a quienes más lo necesitan.

"Cada pinta donada representa una vida salvada y un paso firme hacia el bienestar colectivo de la región", se resaltó.