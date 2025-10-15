El Ministerio Público interviene el Oncológico del Cibao por disputa interna

El magistrado Oldo Peralta durante la intervención del Ministerio Público en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público intervino este miércoles el Instituto Oncológico Regional del Cibao para ejecutar el traspaso de mando al nuevo patronato, luego de que su expresidente, Héctor Lora, se negara a entregar la dirección del centro.

El magistrado Oldo Peralta, representante del Ministerio Público, explicó que la acción tuvo como propósito hacer cumplir la decisión de una asamblea extraordinaria que eligió una nueva directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, entidad que administra el Oncológico.

"El trabajo que realizamos fue simplemente dar cumplimiento al mandato de la asamblea que escogió una nueva administración. Se pidió a la anterior que, como personas civilizadas y profesionales, entregaran el control del centro de manera pacífica", señaló Peralta.

El Ministerio Público intervino luego de que Héctor Lora insistiera en no reconocer la legitimidad de la nueva directiva, alegando que carece de base legal.

Según dijo, la asamblea que eligió al nuevo equipo fue irregular y no contaba con la participación de todos los miembros válidos del patronato.

Durante la intervención, las autoridades dispusieron la desocupación de las áreas administrativas esenciales del Oncológico para que la nueva dirección pudiera asumir sus funciones sin incidentes.

"Lo que se busca es que la transición se realice de manera pacífica, decente y sin traumas", enfatizó el magistrado.

La nueva directiva

La nueva junta directiva está encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo, quien fue electo presidente en la asamblea extraordinaria.

Mercader Mateo sostuvo que su designación responde a la necesidad de "reordenar la gestión del centro", así como garantizar transparencia en el manejo institucional.

El conflicto ha generado tensión entre el personal médico y administrativo del Oncológico.

Entre tanto, los pacientes esperan que el conflicto se resuelva y que los servicios de salud que reciben sean mejorados.

Presencia policial este miércoles en las instalaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao tras conflictos administrativos.

El ministro de Salud

El ministro de Salud, Víctor Atallah, se pronunció este miércoles sobre la situación que atraviesa el instituto. Aclaró que, aunque la administración del centro es privada y no forma parte directamente del Estado, el Ministerio de Salud ha enviado seis equipos de habilitación para supervisar la atención a los pacientes y garantizar que los servicios médicos se ofrezcan de manera adecuada.

Asimismo, enfatizó que el Ministerio de Salud garantiza la continuidad de los servicios médicos, a fin de que la situación que atraviesa el Oncológico del Cibao no afecte la atención de los pacientes.