El ministro de Salud, Víctor Atallah, se pronunció este miércoles sobre la situación que atraviesa el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), donde existe un conflicto administrativo desde hace meses, incluso hasta con presencia policial en sus instalaciones.

Durante sus declaraciones, Atallah aclaró que, aunque la administración del centro es privada y no forma parte directamente del Estado, el Ministerio de Salud ha enviado seis equipos de habilitación para supervisar la atención a los pacientes y garantizar que los servicios médicos se ofrezcan de manera adecuada.

"Desde el punto de vista de asistencia y habilitación, hemos mandado ya seis equipos de habilitación y demás para darle seguimiento a eso y levantamiento del trabajo y garantizar que lo que es asistencia, lo que es atención a los pacientes, se dé de manera adecuada", sostuvo.

Seguimiento a los pacientes

El funcionario señaló que el seguimiento del ministerio incluye la asistencia médica, la habilitación de los servicios y la atención directa a los pacientes, aunque reconoció que persiste una disputa administrativa interna en la institución.

"Desde el punto de vista asistencial, el Ministerio de Salud está verificando que cada una de las atenciones se esté dando y, en caso de que no se esté dando algún tipo de asistencia, estamos dando conexión, intereses, para que otra gente del servicio la supla y que es lo que está haciendo el Servicio Nacional de Salud a través de otros centros hospitalarios", aseguró.

Atallah enfatizó que el Ministerio de Salud garantiza la continuidad de los servicios médicos, asegurando que la situación que atraviesa el Instituto Oncológico del Cibao no afecte la atención de los pacientes.