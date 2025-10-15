La crisis del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) se profundizó este miércoles tras la juramentación de una nueva directiva del patronato que dirige la institución, encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo.

El doctor Mercader Mateo denunció que la gestión de los últimos siete años fue "completamente ilegal" debido a que se habrían cometido irregularidades administrativas, así como la supuesta privatización de servicios y la falta de registro de las autoridades ante la Procuraduría General de la República.

"La institución fue secuestrada, se manejaba como un negocio privado, sin transparencia y sin rendición de cuentas, en violación de los estatutos", afirmó Mercader.

Garantizó que a partir de hoy le devolverá la "decencia, el servicio y la institucionalidad",

La doctora Naly Cruz, directora médica del centro, también denunció trabas para acceder a informaciones administrativas.

Indicó que cuando solicitaron la nómina de empleados, "apagaron el sistema y tumbaron el internet" para impedir que la nueva directiva obtuviera los datos financieros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-110245-am-3f7483fb.jpeg La doctora Naly Cruz, directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Rehúsa salir del puesto

El conflicto escaló cuando el ingeniero Héctor Lora, quien asegura ser el presidente legítimo del Patronato, se negó a abandonar las instalaciones del Oncológico.

Calificó la actuación de la nueva directiva como "un asalto a la institución".

"Han roto puertas y actuado de manera arbitraria. Estas personas no son miembros del Patronato y han hecho una asamblea paralela sin validez legal. Esto es un atropello", declaró Lora.

CMD apoya nueva directiva

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, respaldó la nueva gestión al tiempo que criticó las cancelaciones de médicos, dispuestas por la administración de Héctor Lora.

"No estuvimos de acuerdo con las cancelaciones arbitrarias y apoyamos la elección de una nueva directiva que devuelva la institucionalidad al centro", expresó Suero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-104607-am-b19b2359.jpeg El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Dispositivo policial

Durante los incidentes, varias unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para prevenir enfrentamientos físicos, mientras ambas partes se acusan mutuamente de usurpación de funciones y violación a los estatutos.