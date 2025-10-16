Iván Mateo promete "rescatar" el Instituto Oncológico del Cibao tras una gestión cuestionada

Iván Alexis Mercader Mateo, nuevo presidente del Patronato del oncológico del Cibao conversa con miembros de la prensa tras asumir el cargo. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

Iván Alexis Mercader Mateo asumió formalmente la presidencia del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), con el compromiso de reorganizar y fortalecer el funcionamiento de la institución, considerada un pilar en la atención a pacientes con cáncer en la región Norte del país.

"Vamos a empezar a trabajar, a organizar y a hacer poco a poco las cosas que hay que hacer para que esta institución siga funcionando y cumpliendo el propósito con el que fue creada", expresó Mercader Mateo tras juramentarse en el cargo.

El nuevo presidente informó que el patronato inició un proceso de reuniones con los distintos departamentos del hospital para comunicar el cambio de dirección y coordinar los pasos a seguir en esta nueva etapa.

"Vamos a ir llamando a todo el mundo, informando que hay nuevas autoridades. Ya la administración pasada no tiene incidencia aquí", afirmó.

Pedirán auditoría

Mercader Mateo adelantó que se solicitará una auditoría externa con el objetivo de evaluar la situación financiera y operativa del instituto.

Asimismo, anunció que los médicos y empleados que fueron cancelados de manera injustificada durante la gestión anterior serán repuestos.

"Queremos unirnos todos para hacer de esta institución lo que siempre se soñó: un centro fuerte, transparente y al servicio de la gente", agregó el nuevo titular del patronato.

La nueva directiva del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao la completan, además:

Naly Cruz , vicepresidenta

, Nicolás Edmundo de Jesús Guillén Guzmán, tesorero

Edilma Inés Rodríguez, secretaria

Como vocales figuran Radhamés José Rosado Sánchez, Silverio Antonio López Gutiérrez y Olga Venecia Cruz de González.

La nueva directiva asume en sustitución de la cuestionada gestión de Héctor Lora, quien permaneció en el cargo durante ocho años. Según la denuncia, durante su administración Lora nunca convocó a elecciones, pese a que los estatutos del patronato establecen que estos procesos deben realizarse cada dos años.

Entre las principales acusaciones figuran el nepotismo, los despidos injustificados de médicos, establecer montos económicos desproporcionados por servicios que históricamente han sido gratuitos, lo que daba a entender que con esas medidas Lora pretendía privatizar el centro.