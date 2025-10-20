Senasa ha destinado más de RD$1,800 millones en atenciones por cáncer de mama

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó este lunes que al corte de septiembre de 2025 ha destinado más de 1,800 millones de pesos a atenciones por diagnósticos de cáncer de mama, beneficiando a más de 13 mil personas, quienes solicitaron más de 780 mil servicios de salud.

Mediante una nota de prensa, indica que de esta inversión, más de 600 millones de pesos correspondieron al Régimen Contributivo y más de 1,200 millones de pesos al Régimen Subsidiado.

La institución afirmó que continúa sumándose al llamado de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2021 impulsa la meta de reducir en un 2.5 % anual la mortalidad por el cáncer de mama.

Destaca que de cumplirse esta proyección, para el año 2040 podrían evitarse alrededor de 2.5 millones de muertes en todo el mundo.

El director ejecutivo de Senasa, doctor Edward Guzmán, expresó que "es de vital importancia promover la detección temprana del cáncer de mama siguiendo recomendaciones preventivas como la autoexploración, los chequeos rutinarios y en caso de ser detectado, el seguimiento a los tratamientos recomendados en el tiempo recomendado por su médico".

Cobertura de cáncer de mama

"Los avances en cuanto al tratamiento del cáncer en República Dominicana en los últimos años han sido sustanciales, pero todavía debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a desarrollar de manera más efectiva una cultura preventiva que promueva la educación en salud, incentive la detección temprana y contribuya a aumentar la supervivencia", puntualizó el doctor Guzmán.

Resalta que Senasa ha sido la primera ARS en ofrecer una cobertura de 2 millones de pesos en enfermedades catastróficas, lo que representa una mayor posibilidad de supervivencia y una menor carga económica para las familias.

Datos de la OMS

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en el año 2022 se diagnosticaron 2.3 millones de casos de cáncer de mama en mujeres, registrándose 670,000 defunciones por esa enfermedad. El organismo resalta que el principal factor de riesgo es pertenecer al género femenino. Un 99% de los afectados son mujeres, a diferencia de los hombres, a los que también impacta esta enfermedad, con cifras que oscilan entre un 0.5% y un 1%.

De igual manera, según un nuevo informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, si no se toman medidas urgentes se estima que, para 2050, los casos de cáncer de mama aumentarán un 38 % a nivel mundial, mientras que las muertes anuales atribuibles a esta enfermedad podrían incrementarse en un 68 %.

Senasa dice que garantiza acceso oportuno a servicios médicos, programas de prevención, detección temprana del cáncer de mama y seguimiento adecuado de los tratamientos, con el objetivo de proteger la salud y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.