Salud Pública llama a reforzar la prevención de enfermedades ante tormenta Melissa

Ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, el Ministerio de Salud Pública exhortó este martes a la población a reforzar las medidas de prevención para proteger la salud y evitar brotes de enfermedades que suelen aumentar durante los períodos de lluvias e inundaciones, como las respiratorias, diarreicas y las transmitidas por vectores.

La institución explicó que las lluvias y posibles desbordamientos de ríos y cañadas podrían favorecer la aparición de influenza, dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas agudas, por lo que pidió a las familias adoptar medidas sencillas pero efectivas para reducir los riesgos.

"Mantener el agua limpia, los alimentos protegidos y la higiene personal puede marcar la diferencia en estos momentos", señaló el Ministerio en un comunicado de prensa.

Principales recomendaciones

Potabilizar el agua para el consumo, aplicando cinco gotas de cloro por galón o, en su defecto, hervirla.

Lavar bien frutas, vegetales y utensilios de cocina antes de usarlos.

Evitar el contacto con aguas estancadas o bañarse bajo la lluvia.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer, manipular alimentos o después de ir al baño.

Cubrirse al toser o estornudar y guardar los alimentos en lugares seguros, evitando consumir productos vencidos o en mal estado.

En caso de diarrea, fiebre o malestar general, tomar suero oral y acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio recordó que las inundaciones y la acumulación de basura pueden propiciar la propagación de enfermedades transmitidas por agua contaminada o excrementos de animales, por lo que insistió en mantener la limpieza del hogar y los alrededores.

Asimismo, informó que las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) están coordinando acciones con otras instituciones para garantizar condiciones higiénicas adecuadas en refugios y comunidades vulnerables.

Salud Pública reiteró su llamado a seguir los boletines oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y a prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como embarazadas, envejecientes, niños y personas con enfermedades crónicas.