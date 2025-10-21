Salud Pública llama a reforzar la prevención de enfermedades ante tormenta Melissa
La institución advierte sobre el riesgo de brotes de dengue, leptospirosis, influenza y enfermedades diarreicas durante las lluvias e inundaciones
Ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, el Ministerio de Salud Pública exhortó este martes a la población a reforzar las medidas de prevención para proteger la salud y evitar brotes de enfermedades que suelen aumentar durante los períodos de lluvias e inundaciones, como las respiratorias, diarreicas y las transmitidas por vectores.
La institución explicó que las lluvias y posibles desbordamientos de ríos y cañadas podrían favorecer la aparición de influenza, dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas agudas, por lo que pidió a las familias adoptar medidas sencillas pero efectivas para reducir los riesgos.
"Mantener el agua limpia, los alimentos protegidos y la higiene personal puede marcar la diferencia en estos momentos", señaló el Ministerio en un comunicado de prensa.
Principales recomendaciones
- Potabilizar el agua para el consumo, aplicando cinco gotas de cloro por galón o, en su defecto, hervirla.
- Lavar bien frutas, vegetales y utensilios de cocina antes de usarlos.
- Evitar el contacto con aguas estancadas o bañarse bajo la lluvia.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer, manipular alimentos o después de ir al baño.
- Cubrirse al toser o estornudar y guardar los alimentos en lugares seguros, evitando consumir productos vencidos o en mal estado.
En caso de diarrea, fiebre o malestar general, tomar suero oral y acudir al centro de salud más cercano.
El Ministerio recordó que las inundaciones y la acumulación de basura pueden propiciar la propagación de enfermedades transmitidas por agua contaminada o excrementos de animales, por lo que insistió en mantener la limpieza del hogar y los alrededores.
Asimismo, informó que las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) están coordinando acciones con otras instituciones para garantizar condiciones higiénicas adecuadas en refugios y comunidades vulnerables.
Salud Pública reiteró su llamado a seguir los boletines oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y a prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como embarazadas, envejecientes, niños y personas con enfermedades crónicas.