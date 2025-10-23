La Sisalril cambia sistema de traspaso por fraudes y audita a la ARS APS

Miguel Ceara Hatton explicó los controles que se han establecido para evitar los traspasos irregulares de afiliados de ARS. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ha tenido que cambiar la plataforma que se usaba en el traspaso de afiliados para detener los fraudes masivos que cometieron varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), al tiempo que lleva a cabo una auditoría en APS, la más reincidente en esta práctica.

Miguel Ceara Hatton, titular de la institución, y su equipo explicaron a Diario Libre que el nuevo sistema se implementa desde noviembre, usa datos biométricos para confirmar la identidad de las personas y requiere la grabación de un video en el que el afiliado confirma explícitamente su voluntad de cambiarse de ARS.

Miguel Ceara Hatton junto a Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la Sisalril; Manrique de la Cruz, encargado del Departamento de Investigaciones y Sanciones, y Luis Coronado, jefe de la Dirección de Interacción y Atención al Usuario.

La nueva modalidad ha logrado reducir la cantidad de denuncias, pero no consigue disuadir a varias ARS que insisten en esta práctica con nuevos métodos de engaño.

La gestión de Ceara Hatton ha sido más drástica en el castigo a las irregularidades, pero todavía se apela a la sanción única y a la buena voluntad de los regulados, a pesar de que el Reglamento para la organización y regulación de las ARS autoriza a la Sisalril a disolver a las ARS por el desacato sistemático de sus instrucciones y por el "incumplimiento reiterado de obligaciones legales que afecte el correcto funcionamiento del sistema" (artículo 23).

Todas las sanciones por transferencias fraudulentas de afiliados en 2025 recayeron sobre APS, una ARS que sigue operando con normalidad después de que hasta se niega a suministrar las informaciones que le solicita la Sisalril, lo cual dificulta obtener pruebas para un sometimiento penal.

"Para tú hacer un sometimiento penal por ocasión de un delito, tú necesitas la prueba del delito. En este caso es muy complejo, porque no logramos conseguir a través de la ARS (APS), de las auditorías in situ extraordinarias que hicimos (no logramos) la documentación o una prueba de que efectivamente ellos hicieron eso de manera regular", explica Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la Sisalril

Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la Sisalril.

APS ha sido multada por 192.8 millones de pesos por el traspaso irregular de 1,708 personas desde el 2023.

Los ejecutivos de la Sisalril narran que esta empresa aprovechó la fase de transición en la que se permitían tramitaciones físicas y digitales para introducir un gran número de afiliaciones falsas, así como el período de cambio de mando en la institución en agosto del 2024, cuando tomó posesión Ceara Hatton.

La entidad mandó a hacer otra auditoría del tipo forense en Unipago, el sistema informático que se usa para procesar los traspasos, para descubrir las vías que se usaron para los fraudes

"Ahora estamos en un proceso investigativo con la plataforma tecnológica para intentar determinar si fue el mismo sistema que afectaron y fue a través de la manipulación del sistema que lograron hacerlo. Porque evidencia documental la verdad es que no pudimos levantar por más requerimientos de información, por más auditorías extraordinarias que hicieron", sostiene Ossers.

Por razones similares, también es complicado ordenar el retorno de las afiliaciones a la ARS original. De los 1,552 casos por los que APS fue condenada a pagar 150.9 millones de pesos en septiembre de 2025 en la Resolución 13-2025, tan sólo se pudo ordenar la devolución de las 39 que se pudieron contactar y que firmaron una declaración jurada.

Las ARS tienen diferentes plazos y vías para apelar las multas que se les imponen, por lo que todavía no es posible saber si APS pagará los 150.9 millones, aunque la Sisalril afirma que normalmente ellas desembolsan los montos impuestos. El dinero se entrega a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

La auditoría

La Sisalril tiene abierto un proceso de auditoría en APS que podría aportar pruebas para mayores sanciones, aunque el sometimiento judicial está descartado. Este levantamiento evalúa los servicios de salud que brinda, sus operaciones financieras y el departamento que maneja los registros de afiliaciones.

Nuevos métodos

La Sisalril ha lanzado una campaña de educación con el eslogan "No caigas en gancho" para hacer frente a un nuevo método que usan los promotores de algunas ARS para motivar o engañar a los usuarios.

Les ofrecen beneficios ficticios a cambio de pasarse a otro seguro médico o les regalan objetos, tales como audífonos.

La Sisalril emitió una circular advirtiendo que está prohibido ofrecer dádivas e incentivos con el único objetivo de traspaso de afiliado.

Ossers cuenta que ahora son comunes los reclamos de personas que afirman haber consentido el traspaso a cambio de un regalo y luego quieren anularlo.

Afirma que la Sisalril ha comenzado a revertir esos traspasos y eso está desestimulando a las ARS a continuar con esas acciones.

Menos traspasos

El nuevo sistema ha logrado reducir la cantidad de traspasos por unificación de núcleo familiar que llevaba a cabo la ARS APS, muchos de los cuales demostraron ser ilegales por no contar con el consentimiento de los titulares.

APS efectuó 9,183 traspasos de este tipo entre enero y octubre del 2024, pero luego de que incrementaron los controles y la vigilancia en el proceso, el número cayó a 691 en el mismo intervalo del año 2025, según un reporte que presentó Manrique de la Cruz, encargado del Departamento de Investigaciones y Sanciones de la Sisalril.

Agregó que a APS se le suspendió la asignación de usuarios de traspaso desde el primero de septiembre de 2025 y se le han anulado usuarios que presentaron anomalías. Estos accesos son indispensables para entrar a la plataforma de gestión de las afiliaciones.

APS realizó el 91.84 % de todos los traspasos por unificación familiar (7,159) que se llevaron a cabo entre todas las ARS entre agosto y octubre del 2024.

Este número contrasta en relación con sus competidoras, pues sus 85,201 afiliados representan solo el 1.84 % del mercado.

¿Dónde reclamar?

Los usuarios que han sido víctimas de esta mafia pueden llevar su reclamo a la Sisalril o a la Dirección General de Defensa de los Afiliados (DIDA), institución que reportó haber recibido 2,256 denuncias por este tema entre octubre del 2024 y 2025.