Denuncian salarios irregulares en Oncológico de Santiago

La nueva directiva del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao denunció que la pasada gestión violó los estatutos de la entidad al establecer salarios elevados en puestos que, según las normas, son honoríficos.

De acuerdo con informaciones suministradas por el patronato, en la nómina del centro figuraba el expresidente de la institución, Héctor Lora, con un salario mensual de 600 mil pesos, además de otros beneficios económicos, pese a que el cargo no debe recibir salario.

La doctora Naly Cruz, directora médica del Oncológico Regional del Cibao, informó que la nueva administración se encuentra a la espera de los resultados de una auditoría a la gestión saliente, la cual busca esclarecer el manejo de los fondos y las presuntas irregularidades administrativas.

Cruz aseguró que, pese a los cambios institucionales y el proceso de reestructuración interna, la atención a los pacientes no se ha visto afectada.

"Las quimioterapias, radioterapias, cirugías, laboratorios e imágenes se están realizando con total normalidad. Todo sigue funcionando exactamente igual", explicó.

La galena destacó que se han enfrentado dificultades administrativas, como la pérdida de algunos archivos.

Jornada de concienciación

En el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la doctora Cruz encabezó junto a la paciente oncológica y especialista en medicina de estilo de vida Luisa Vargas una jornada de concienciación sobre la detección temprana de esta enfermedad.

Vargas, quien es sobreviviente de cáncer de mama, compartió su experiencia de vida y presentó una iniciativa para acompañar de manera integral a los pacientes oncológicos.