Nuevo esquema de reparto entre ARS supera las pruebas y sería aprobado el viernes

A pesar de las protestas de los perjudicados, la propuesta para cambiar la forma en que se distribuye entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) el dinero que pagan los afiliados (per cápita) ha logrado el apoyo mayoritario, según ha confirmado Miguel Ceara Hatton, titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Es muy probable que en los próximos días sea aprobada.

Este proyecto ordena la repartición del per cápita que recauda la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de acuerdo con la siniestralidad de los asegurados en las ARS, es decir, qué tanto demandan servicios médicos.

El cambio de modelo aliviará la situación financiera del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (Semma) al recibir recursos que dejarían de captar otras ARS. Los afiliados seguirían pagando los mismos 1,683.22 pesos.

La Sisalril hizo las estimaciones de cuál sería la variación en los montos que reciben tomando como referencia los datos del 2024.

La diferencia mayor se presenta a favor del Senasa y en contra de Futuro. Senasa recibiría 35,168.8 millones de pesos en vez de 33,950.5 millones, esto significa 1,218.3 millones de pesos más.

En el otro extremo, Futuro recibiría 4,607 millones de pesos en vez de 5,884.6 millones, esto es, 1,277.6 millones de pesos menos.

Las demás que conseguirían mayores ingresos son Semma (767.9 millones de pesos), Universal (405.6 millones), Primera (234.2 millones), Mapfre Salud (168.8 millones), Reservas (83 millones) y Banco Central (43.4 millones de pesos).

Las ARS que recibirían menos dinero son Renacer (441.4 millones de pesos), Monumental (303.3 millones), APS (216.3 millones), Yunen (209 millones), Abel González (155.8 millones), CMD (126.1 millones), Meta Salud (97.8 millones), Asemap (38.5 millones) y Grupo Médico Asociado (9.2 millones).

Ya fue aprobada

La iniciativa ya fue aprobada por la comisión de presupuesto del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y estaba en agenda para conocerse en la reunión del 23 de octubre, que fue pospuesta para el viernes 31 de octubre por la tormenta Melissa.

Ceara afirma que la propuesta ya fue consensuada y confía en que será exitosa por plantear una repartición más racional. Su propósito es corregir la distorsión que crearon algunas ARS pequeñas que se dedicaron durante los últimos años a captar solamente a la población joven y de sexo masculino, por ser la que menos gastos médicos genera.

"Las ganancias van a ser más acorde con la naturaleza de la economía, porque nosotros no estamos para regalarle dinero a nadie. Esto es la Seguridad Social. Yo entiendo que todos los negocios tienen que ganar, pero tienen que ganar, no como resultado de una distorsión, sino como un resultado de un funcionamiento normal de un mercado que tiene reglas claras", señala el funcionario.

Se busca evitar un problema futuro de sostenibilidad para el sistema de seguridad social debido al envejecimiento que sufre la sociedad dominicana. La población asegurada con más de 50 años era el 14 % en el 2009 y pasó al 19 % en el 2024. Se espera que alcance el 24 % en el 2030.

Los dominicanos en edad productiva, entre 19 y 49 años, bajaron del 51 al 48 % en el mismo período, y se proyectan en 45 % en el 2030.

Mayores distorsiones

Los asegurados que más ganancias dejan a las ARS son los hombres y las personas jóvenes, pues tienen un consumo promedio mensual inferior a los 1,683.22 pesos que pagan.

Las damas gastan más de lo que pagan a partir de los 19 años, en su edad reproductiva, un punto que alcanzan los hombres luego de los 50 años.

En el 2024, un hombre entre 30 y 49 años gastaba 939.24 pesos, mientras que una mujer consumía 2,060.26.

Ambos grupos se vuelven un mal negocio para las ARS a partir de los 50 años. La población femenina gastó un promedio de 4,696.18 pesos a partir de los 65 años, mientras que la masculina usó 4,984.01 pesos.

La edad promedio más baja en su banco de afiliados la tiene Futuro (24.35 años), Renacer (25.92), Monumental (26.78), CMD (27.07), Metasalud (27.21), APS (27.77), Abel González (27.99), Yunén (27.99) y Asemap (29.83).

Este mismo grupo también tiene la menor cantidad de mujeres.

Las edades más altas están en Semma (39.05), Banco Central (38.89), Universal (34.16), Reservas (32.57), Grupo Médico Asociado (32.45), Mapfre Salud (31.96), Senasa (31.72) y Primera (31.57).

Este mismo grupo también tiene la mayor cantidad de mujeres.

