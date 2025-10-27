Unicef asegura que vacunar contra el VPH es invertir en el futuro de la niñez

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó la relevancia de la jornada nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que realizan los Ministerios de Salud Pública y de Educación de la República Dominicana. La iniciativa está dirigida a niñas y niños de entre 9 y 14 años, con aplicación gratuita en escuelas y centros de salud públicos de todo el país.

Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en el país, subrayó que la vacunación temprana, sin distinción de género, es una inversión en la salud presente y futura de la niñez.

"Proteger a niños y niñas contra el Virus del Papiloma Humano es una inversión en su salud presente y futura. La vacunación temprana, sin distinción de género, es clave para prevenir enfermedades graves y garantizar que cada niño y niña ejerza su derecho a crecer sano, seguro y con igualdad de oportunidades", afirmó Sanabria en un comunicado de la organización.

Unicef reafirmó que la vacunación contra el VPH es segura, eficaz y esencial para proteger la salud, y recordó que este virus puede provocar distintos tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, anal, de pene, vagina, vulva y garganta.

La vacuna: protección comprobada

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 80 % de las personas se infectarán con el VPH al menos una vez en su vida.

La vacuna, disponible de manera gratuita en escuelas y centros de salud del país, tiene una eficacia superior al 90 % en la prevención de los cánceres asociados al virus.

Se aplica en dos dosis entre los 9 y 14 años, etapa en la que el sistema inmunológico responde mejor. Desde 2006, millones de personas en el mundo la han recibido con el aval de la OMS, la OPS y Unicef.

Sus efectos secundarios son leves y temporales, como dolor en el brazo, fiebre baja o malestar general, y las reacciones graves son extremadamente raras.

Derribando mitos

Unicef reiteró que la vacuna no afecta la fertilidad, sino que puede proteger la capacidad reproductiva al prevenir el cáncer de cuello uterino. Además, aclaró que no incentiva la actividad sexual precoz, ya que se trata de una medida preventiva de salud pública, sin relación con decisiones personales.

Un llamado a la acción

Para Unicef, garantizar el acceso a esta vacuna es una prioridad.

"El VPH es prevenible. La vacunación temprana es una inversión en el futuro de nuestros hijos e hijas", enfatizó Sanabria.

La representante hizo un llamado a las familias a participar activamente en la jornada nacional y aprovechar la disponibilidad de la vacuna en las escuelas y centros de salud.

"El cáncer de cuello uterino —y otros relacionados al VPH— se pueden prevenir con una simple vacuna. Esta es una oportunidad real de proteger la vida y el futuro de nuestros hijos. No la dejemos pasar", concluyó.