Hombres de 20 a 34 años son quienes más embarazan a adolescentes en RD

Aunque el país prohibió el matrimonio infantil en 2021, la maternidad adolescente sigue anclada como una de las deudas más profundas, donde, pese a los avances económicos evidencian que la mayoría de las menores embarazadas continúan teniendo hijos con hombres significativamente mayores.

Los registros administrativos de las Oficialías del Estado Civil, publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), revelan que durante el 2024 nacieron 137,946 niños y niñas en todo el país.

De esa cifra, más de 19,800 partos (14.3 %) correspondieron a madres adolescentes de entre 15 y 19 años.

En cuanto a las edades de los padres, la mayoría tenía entre 25 y 39 años, es decir, adultos jóvenes con una diferencia de al menos 10 a 20 años respecto a las jóvenes madres.

Las cifras del informe revelaron un patrón entre madres menores de 15 años con 585 partos, donde predominaron 143 padres entre edades de 20-24 años, 40 entre 25- 29, 16 entre 30- 34, 6 entre 35-39 y 91 de 15 -19 años.

Esta misma dinámica se repite en otro grupo de chicas entre 15 a 19 años, que concentraron más de 15 mil nacimientos, con 5,888 padres entre 20 y 24 años, 6,601 entre 25 y 29, y 3,630 entre 30 y 34 años.

En contraste, los padres menores de edad son prácticamente inexistentes, con apenas dos registros de hombres de 15 -19 años.

Sin embargo, la cantidad de edades no declaradas de los padres asciende a los 283 con relación a las madres menores de 15 años y 3,808 entre 15 -19 años.

Estas uniones están atravesadas por asimetrías de poder, según detalló la antropóloga social Tahira Vargas, quien señaló la desigualdad, falta de educación sexual y una cultura que normaliza los vínculos entre hombres adultos y menores de edad como causas estructurales.

"No son noviazgos juveniles. Son hombres adultos que establecen relaciones desiguales con niñas y adolescentes. Eso es abuso sexual, aunque culturalmente se maquille de amor o responsabilidad", sostuvo.

No es amor, es abuso "Cuando un hombre adulto se involucra con una niña o una adolescente, no se trata de amor ni de una relación afectiva. Es abuso sexual", enfatizó Tahira Vargas al explicar que las menores no tienen capacidad de decidir sobre su cuerpo ni de sostener una relación de igualdad con un adulto. La antropóloga aseguró que detrás de muchos embarazos adolescentes hay una dinámica de manipulación y poder disfrazada de amor. Explicó que los hombres adultos utilizan el "enamoramiento" como estrategia para seducir y someter emocionalmente a niñas y adolescentes.

El espejismo de la mejoría educativa

Aunque el país exhibe avances en cobertura escolar, Vargas rechaza la idea de que exista una verdadera mejora educativa.

"No hay educación sexual integral en las escuelas, y llevamos años luchando por eso. Las niñas y los niños no conocen su cuerpo ni las estrategias de acoso o de engaño que usan los agresores. Están indefensos ante un entorno cada vez más sofisticado", expresó.

Advirtió que el sistema escolar, no aborda los límites de las relaciones sexuales, lo que podría estar reproduciendo patrones de violencia. "Tú tienes que empoderar a la población infantil y adolescente para enfrentar situaciones de abuso y prevenir embarazos no deseados, y también educar a los varones para que no sean agresores ni acosadores", explicó.

