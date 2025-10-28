Salud Pública conmemora Día Nacional de la Sífilis Congénita y refuerza prevención

El ministro de Salu Pública y director del Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis, Víctor Atallah, durante el diálogo técnico sobre sífilis congénita. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Sífilis Congénita, con el objetivo de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de esta enfermedad completamente prevenible.

Durante un diálogo técnico, el doctor Víctor Atallah, director del Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis, enfatizó que la eliminación de la sífilis congénita es un compromiso del Estado dominicano y una prioridad dentro de las políticas de salud materno-infantil.

“La sífilis congénita es totalmente prevenible. Su eliminación requiere la acción coordinada de todos los sectores para que ningún recién nacido contraiga esta infección”, señaló Atallah en una nota de prensa.

La jornada contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, incluyendo representantes de la OPS/OMS, quienes destacaron los avances en tamizaje, tratamiento y coordinación entre programas de salud, así como la importancia de reforzar la educación sexual y el seguimiento médico durante el embarazo.

Casos aumentaron

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/victor-atallah2-0f262c09.jpg (FUENTE EXTERNA)

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), en lo que va de 2025 se han reportado 465 embarazadas adultas y 156 adolescentes con sífilis, lo que representa un aumento frente a años anteriores.

El Ministerio de Salud reiteró que continuará implementando campañas de concienciación, pruebas de tamizaje y tratamiento oportuno, con especial atención a las adolescentes embarazadas, consideradas grupo de mayor vulnerabilidad.

Reducción de casos es la meta

La meta es reducir la incidencia de sífilis congénita a menos de 0,5 casos por cada 1,000 nacidos vivos y disminuir en un 90% los casos generales en comparación con los niveles de 2018, cumpliendo los compromisos de la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades Transmisibles 2030.