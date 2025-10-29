Autoridades de salud dominicanas y haitianas fortalecen cooperación para prevenir enfermedades

Autoridades de Salud Pública dominicanas y haitianas sostuvieron un encuentro en la zona fronteriza. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la cooperación binacional, autoridades de Salud Pública dominicanas y haitianas sostuvieron un encuentro en la zona fronteriza, donde reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para proteger la salud de ambas poblaciones.

Durante la reunión, los trabajadores de la salud de ambos países coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación estrecha y constante "para la prevención de enfermedades transmisibles que pudieran surgir en la franja fronteriza, especialmente ante la alerta regional por el cólera y otras afecciones respiratorias y gastrointestinales".

El representante del Ministerio de Salud Pública, Saderki Rodríguez, valoró positivamente el acercamiento, destacando que se trata de un paso importante hacia la integración sanitaria.

"Estamos disponibles para colaborar en todo lo necesario. Este es solo el inicio de un proceso que fortalecerá la vigilancia en salud y la respuesta rápida ante cualquier eventualidad", expresó el funcionario haitiano Deudeno Charles, director departamental de la zona Nordeste de Haití.

Por su parte, la doctora Rodríguez, autoridad sanitaria local, resaltó la apertura y el espíritu de cooperación mostrado por las autoridades haitianas.

"El trabajo conjunto es la clave para prevenir y controlar cualquier brote. No se trata solo de fronteras, sino de vidas humanas que debemos cuidar de ambos lados", subrayó en una nota de prensa.

Hasta el momento no se han reportado casos de cólera en el país, según confirmaron las autoridades, quienes afirmaron que la situación se mantiene bajo control gracias a las campañas de educación, saneamiento ambiental y promoción de la higiene que se realizan de manera continua en comunidades y centros educativos.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener la vigilancia activa, reforzar la comunicación binacional y continuar los esfuerzos educativos para fortalecer las barreras de prevención entre ambas naciones.