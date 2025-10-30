Salud Pública reporta que RD sigue en cero casos de cólera

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que la República Dominicana mantiene en cero los casos de cólera durante la semana epidemiológica número 42, según el más reciente boletín emitido por la Dirección de Epidemiología.

La entidad destacó que continúa el reforzamiento de las medidas preventivas en la frontera y en otros puntos de entrada al país, junto con el monitoreo permanente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Las autoridades resaltaron la importancia de mantener las medidas preventivas para evitar el cólera, como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua purificada y de alimentos inocuos.

Durante el pasado año 2024, a la fecha, en el país se habían notificado y confirmado un total de 15 casos de cólera, lo que representa una reducción del cien por ciento de los casos al permanecer en cero en la presente semana 42, agrega el Ministerio.

Malaria y dengue

La Dirección de Epidemiología, a través de su boletín 42, reportó cuatro casos de malaria y un acumulado, a la fecha, de 779 casos confirmados, manteniéndose en cero el reporte de defunciones por la enfermedad y una incidencia de 8.97 casos por cada cien mil habitantes.

En el caso de la leptospirosis, no hay notificación de casos esta semana, mientras que el acumulado asciende a 94 casos a la fecha.

En cuanto al dengue, confirma un caso esta semana, para un total acumulado de 240 casos confirmados hasta la fecha. En el mismo período del pasado 2024, a la semana 42, se registraban 1,256 casos, "lo que representa una reducción del 81 por ciento".

Sobre las enfermedades respiratorias, la DIEPI indicó que durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas se ha evidenciado la circulación del virus sincitial respiratorio, además de otros virus como el adenovirus, la influenza B Victoria y el SARS-CoV-2.

Muertes maternas e infantiles

El Boletín Epidemiológico 42 indica la notificación de cuatro muertes maternas correspondientes a mujeres de nacionalidad dominicana. El acumulado hasta la fecha es de 133. El pasado año, a la misma fecha, se registraba un total acumulado de 146.

En cuanto a las muertes infantiles, se reportan 26 defunciones y un acumulado, en lo que va de año, de 1,451 decesos. Esta cantidad refleja una disminución, ya que, para la misma fecha del año 2024, se reportaron 1,827 defunciones.