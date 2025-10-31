×
Seguros médicos cubrirán gigantomastia y medicamentos contra VIH, hepatitis B y tuberculosis

Será efectivo a partir del primero de noviembre del 2025

La per cápita fue aumentada de 1,683.22 a 1,887.54 pesos

    Expandir imagen
    Seguros médicos cubrirán gigantomastia y medicamentos contra VIH, hepatitis B y tuberculosis
    El CNSS sesionó este viernes y aprobó también la propuesta de per cápita diferenciada, que implica un cambio en las reglas de distribución del dinero que reciben las ARS. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo la cobertura de la gigantomastia y la ginecomastia, una afección que provoca el crecimiento excesivo de los senos en mujeres y hombres.

    La resolución del CNSS No.624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas, psicológicas, estudios de preparación, gastos de cirugía, anestesia, honorarios médicos del cirujano principal, ayudantes, honorarios, anestesiología y seguimiento a 30 días para estas cirugías.

    Durante la sesión ordinaria encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares Ortega, se incluye la mamoplastia de reducción por gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y por ginecomastia, lo que amplía el catálogo de prestaciones.

    VIH y tuberculosis

    "Además, se incluyeron los antirretrovirales (ARV) para VIH y el tratamiento integral de la tuberculosis cuyos medicamentos están asociados con los Programas Especiales de Salud Pública apegados al protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas)", informó la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández.

    • La funcionaria resaltó que la resolución aumenta los honorarios médicos por concepto de consultas ambulatorias de 500 a 750 pesos, incluyendo las odontológicas, psiquiátricas y de psicología.

    Fernández dijo que el Consejo ha dispuesto esta ampliación de beneficios orientada a mejorar la calidad de vida de los afiliados, incluyendo nuevas coberturas.

    Dio a conocer que la resolución establece el Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap) para la gestión de las compras de medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, VIH y Hepatitis B que deberá adoptar mecanismos especiales de negociación y compra para su financiamiento.

    El CNSS instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a garantizar la cobertura integral del diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis, según los esquemas de uso establecidos por el protocolo de atención, incluyendo servicios de hospitalización, cirugías y Unidad de Cuidados Intensivos.

    A partir del 1 de noviembre

    La inclusión de las nuevas coberturas en beneficio de la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) será efectiva a partir de este sábado uno de noviembre del 2025.

    Dicha resolución aprueba el incremento del per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas en 1,887.54 pesos, de los cuales la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dispersará  1,882.49 pesos a las ARS y 5.05 pesos al Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap).

