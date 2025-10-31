Seguros médicos cubrirán gigantomastia y medicamentos contra VIH, hepatitis B y tuberculosis

El CNSS sesionó este viernes y aprobó también la propuesta de per cápita diferenciada, que implica un cambio en las reglas de distribución del dinero que reciben las ARS. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo la cobertura de la gigantomastia y la ginecomastia, una afección que provoca el crecimiento excesivo de los senos en mujeres y hombres.

La resolución del CNSS No.624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas, psicológicas, estudios de preparación, gastos de cirugía, anestesia, honorarios médicos del cirujano principal, ayudantes, honorarios, anestesiología y seguimiento a 30 días para estas cirugías.

Durante la sesión ordinaria encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares Ortega, se incluye la mamoplastia de reducción por gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y por ginecomastia, lo que amplía el catálogo de prestaciones.

VIH y tuberculosis

"Además, se incluyeron los antirretrovirales (ARV) para VIH y el tratamiento integral de la tuberculosis cuyos medicamentos están asociados con los Programas Especiales de Salud Pública apegados al protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas)", informó la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández.

La funcionaria resaltó que la resolución aumenta los honorarios médicos por concepto de consultas ambulatorias de 500 a 750 pesos, incluyendo las odontológicas, psiquiátricas y de psicología.

Fernández dijo que el Consejo ha dispuesto esta ampliación de beneficios orientada a mejorar la calidad de vida de los afiliados, incluyendo nuevas coberturas.

Dio a conocer que la resolución establece el Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap) para la gestión de las compras de medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, VIH y Hepatitis B que deberá adoptar mecanismos especiales de negociación y compra para su financiamiento.

El CNSS instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a garantizar la cobertura integral del diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis, según los esquemas de uso establecidos por el protocolo de atención, incluyendo servicios de hospitalización, cirugías y Unidad de Cuidados Intensivos.

A partir del 1 de noviembre

La inclusión de las nuevas coberturas en beneficio de la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) será efectiva a partir de este sábado uno de noviembre del 2025.

Dicha resolución aprueba el incremento del per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas en 1,887.54 pesos, de los cuales la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dispersará 1,882.49 pesos a las ARS y 5.05 pesos al Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap).