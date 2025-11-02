Salud Pública busca vacunar a 60 mil perros y gatos con jornada antirrábica

Personal de Salud Pública aplica la vacuna antirrábica a un gato, como parte de la jornada de vacunación en La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de proteger la salud de la población y prevenir la rabia, enfermedad viral mortal que afecta tanto a animales como a seres humanos, la Dirección Provincial de Salud (DPS) de La Altagracia está llevando a cabo una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, que se empezó el 31 de octubre y terminará el 7 de noviembre.

La jornada busca vacunar más de 60,000 animales, entre perros y gatos, a través de un operativo casa por casa, además de la instalación de tres puestos fijos en puntos estratégicos: la Dirección Provincial de Salud, el Parque de la Salud y el Parque de Anamelia.

Piden colaboración

Wendy Castillo, directora provincial de Salud, hizo un llamado a la población para que colabore permitiendo que sus mascotas sean vacunadas.

"Recordemos que la rabia es una enfermedad viral y mortal. Si tenemos los medios para prevenirla, vacunemos a nuestros animalitos, porque con ello no solo cuidamos su salud, sino también la salud de nuestra gente. Es una jornada gratuita y segura, impulsada por el Ministerio de Salud Pública", explicó Castillo.

La funcionaria indicó que este año se ha fortalecido la campaña de concientización para lograr una mayor participación comunitaria.

"Queremos alcanzar la meta de 60,000 animales vacunados, y confiamos en que con el apoyo de la gente podamos lograrlo. En años anteriores existía cierto nivel de desconfianza, pero hoy estamos dando la cara para decirle a la población que la vacuna es segura y está avalada por el Gobierno Central", añadió.

Asimismo, Castillo señaló que se ha dispuesto un equipo especial para la vacunación de animales callejeros, considerados los más vulnerables y potenciales transmisores del virus.

"Tenemos un personal entrenado y equipado con bozales, que recorrerá puntos donde sabemos que hay gran concentración de perros, como el Polideportivo, la UASD, el mercado y la Hermanos Trejo. Queremos que ningún animal quede sin protección", enfatizó.

La Dirección Provincial de Salud exhortó a los munícipes a abrir las puertas de sus hogares y colaborar con el personal vacunador, reforzando así el compromiso de toda la comunidad con la prevención y el bienestar animal y humano.